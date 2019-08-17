干擾自動車牌辨識 原來只要一件T恤

2019-08-17 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



監控設備日漸普及，美國駭客兼時裝設計師蘿絲（Kate Rose）反擊，日前在DEFCON網路安全會議發表一款能夠擾亂自動車牌辨識系統的T恤。

這件反監控的T恤上印有許多類似車牌形狀的字樣，目的是要干擾自動車牌辨識器（ALPR）的辨識能力。

T恤上的字樣會被ALPR偵測並納入資料庫裡。如此一來，監視器效率降低，在沒有人為監督下變得難以使用，蘿絲想要藉此減低民眾個資被收集的速度。T恤上字樣正是美國憲法第四修正案中文字，象徵其重要性。

蘿絲說，「這是一個高度侵入監控系統，它侵入我們生活每個角落，一分鐘甚至可以收集高達數千個車牌號碼」。蘿絲認為，車牌辨識器可能會被尖椿籬笆誤導，既然如此，也許也可以用其他方式擾亂它。

另一名參與會議的駭客多吉（Droogie）也想出擾亂自動車牌辨識器的方法。他向加州監理站申請「NULL」客製化車牌，這個字的意思是無效。在許多資料庫NULL表示空白、無效登入。

不過，多吉不但沒有享受到特權，任何沒有登記車牌的超速罰單，都跑到他名下，他總共拿到超過1萬2000美元的罰單。警方後來幫他銷單。

反監視的發明並不是近期才出現。2016年德國藝術家兼科學家哈維（Adam Harvey）與Hyphen實驗室合作，發明「超級臉」（Hyperface）。他在衣服印製一組看似無意義的圖案，但被鏡頭偵測到時，系統會把圖案解讀成數千張人臉，因而被擾亂。