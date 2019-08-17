接受淫魔艾普斯坦捐款 MIT媒體實驗室日裔主任道歉

2019-08-17 14:13 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



麻省理工學院（MIT）媒體實驗室主任伊藤穰一(Joi Ito)15日在該實驗室網站上發表公開信，對曾經接受遭控仲介未成年少女賣淫卻在獄中自殺身亡的淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein) 的捐款致歉；他說，自己「對判斷錯誤承擔全部責任」。

伊藤穰一是麻省理工學院和哈佛大學的科學家，是科技倫理領域專家；他說，2013年，通過一位值得信賴的商業友人與艾普斯坦會面；那時，艾普斯場已因2008年招攬未成年人而被定罪。

伊藤穰一為了籌款，曾邀請艾普斯坦訪問MIT媒體實驗室，也接受邀請，去過艾普斯坦的幾處豪宅。

艾普斯坦通過其基金會向媒體實驗室捐款。伊藤穰一在聲明中表示，艾普斯坦還投資了自己在麻省理工學院以外的幾項投資。

他沒有詳細說明艾普斯坦給媒體實驗室捐了多少錢，也未說明他對伊藤穰一的科技創業公司的投資數額；但據BuzzFeed 新聞報導，艾普斯坦基金會2012年捐款5萬元給麻省理工學院。

他在公開信中指出，「我希望你知道，在我與艾普斯坦的互動中，我從未參與、從未聽過他談論，或見過有關他被指控的恐怖行為」。

伊藤穰一已通過MIT發言人拒絕進一步評論他與半普斯坦的關係。

他說，他將籌集相當於艾普斯坦給媒體實驗室的捐款，把將捐贈給協助人口走私倖存者的非營利組織；也將歸還艾普斯坦投資到他創業公司的金錢。

本周稍早，著名的哈佛大學生物學家邱奇(George Church)對他曾與艾普斯坦開會和有過電話交談而道歉。

艾普斯坦上周六在曼哈頓一處聯邦拘留所牢房裡被發現死亡。