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「比薩斜塔」山寨版？ 現身美國芝加哥

2019-08-17 12:14世界日報 記者吳政儀╱芝加哥報導

你可能知道義大利有個舉世聞名的「比薩斜塔」(the Leaning Tower of Pisa)，但你知道大芝加哥地區也有一個「斜塔」嗎？這是位於芝加哥市西北郊耐爾斯市(Niles)的「耐爾斯斜塔」(the Leaning Tower of Niles)，建於1934年，至今已有85年歷史。

耐爾斯斜塔是依據比薩斜塔而建。但高度、直徑、傾斜度是比薩斜塔二分之一的比例。沒機會去義大利看比斜塔的民眾也可以去看姊妹塔耐爾斯科塔過過癮。

耐爾斯斜塔是當年一位叫伊爾格(Robert Ilg)的實業家出資而建。為何他要在耐爾斯蓋一個「斜塔」？背後的原因眾說紛紜。

有一說法是當年他為了紀念比薩斜塔落成600週年，也有人說是為了紀念偉大的科學家伽利略，因為他在比薩斜塔的實驗，發展了自由落體定律。

然而，還有另一更具說服力的說法。當年伊爾格在耐爾斯經營伊爾格芝加哥熱氣電力通風公司(Ilg Hot Air Electric Ventilating Company of Chicago)時，在目前「耐爾斯斜塔」的所在地建了一個伊爾格遊樂園，這個遊樂園是為了娛樂他的員工而建的。據說當時這個遊樂園裡有個大游泳池，而耐爾斯斜塔就是游泳池的蓄水塔。

1960年間，伊爾格家族將當年還將遊樂園的部分用地捐出來建了YMCA，當時的耐爾斯斜塔由YMCA管理。一直到2015年，耐爾斯市議會(Niles Village Board)才通過一項提議，買回耐爾斯斜塔的擁有權。

有趣的是，耐爾斯市在1991年已與義大利的比薩市結為姊妹市，耐爾斯政府也在1995年推動耐爾斯斜塔整修計劃，120萬元的整修在1996年完工。整修後斜塔的前面加了造景噴泉、水池和花園。

耐爾斯市在爭取將耐爾斯斜塔列為「國家註冊歷史遺產」(National Register of Historical Places)，目前已在審查最後階段。

耐爾斯斜塔。(記者吳政儀╱攝影)
耐爾斯斜塔。(記者吳政儀╱攝影)
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義大利遊樂園芝加哥
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