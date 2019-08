耶魯大學原是男校 為何需要女生?畢業生出書揭密

美國耶魯校園。路透社

昨天剛上線的教育部電子報「國際視窗」單元,教育部駐波士頓辦事處教育組引用「The Chronicle of Higher Education」,發表一篇文章「耶魯大學數百年來都是男校,直到她們入學」,提到268年來,耶魯大學一直都是男校,直到1969年秋天,第一批女大學生(共575人)踏入校園,才使得一切有了改變。

她們進入的這間大學向來以培養國家領導者為傲,而這些領導人總是男性。時任耶魯大學校長金曼.布魯斯特(Kingman Brewster)宣布該校將招收女性,輿論認為這項決定是邁向性別平等的路途上重大而遲來的一步。

不過事情並沒有那麼簡單。安.柏金斯(Anne Gardiner Perkins)在她即將出版的著作《Yale Needs Women: How the First Group of Girls Rewrote the Rules of an Ivy League Giant》當中,詳細描繪了當時的情況。當時女性學生所要面對的校園文化並不把她們當作同儕或未來領袖,而是學校中的稀有動物。柏金斯寫道:「機構要拋下傳統沒有那麼容易。」

「國際視窗」的這篇文章寫到,柏金斯於1981年自耶魯大學畢業,是《耶魯每日新聞》(Yale Daily News)的第一位女性總編輯。她採訪了42位在1969年入學的女大學生,將她們的經驗編織譜寫下來,讓讀者一窺菁英教育機構的轉型,以及教育法修正案第九條制定之前,大學校園中的女性所要面對的挑戰,那時候連「性騷擾」都還是罕見的詞彙。

文章同時提到,柏金斯接受訪問,談論耶魯大學第一批女性學生的經歷、和她自己的求學歷程有何異同,以及還有什麼未竟之業。

●耶魯校隊、秘密社團····當時都排擠女生

問:當時男女學生的比例為7:1,這樣的數量差異帶來什麼問題?

答:當時她們得面對一個一體兩面的問題─同時受人注目,卻又經常被忽略。這些學生經常提到,當她們走進食堂時,所有男學生會轉頭盯著她們。有一位學生告訴我,她在大一剛入學時,如果她或室友想去拿杯咖啡或牛奶,總是會結伴同行,這樣一來,被盯著瞧時才不會那麼不自在。

另一方面,這些女學生也受到孤立。雖然當年入學的女性學生總數有575人,不過由於耶魯大學為了讓各學院都有一小群女生,因此將她們打散分配至12個住宿書院(residential colleges)中,所以其實當時的女學生「並沒有認識很多其他女同學」。

此外,比起學術能力,耶魯大學更強調領導能力,而這些邁向領導權的管道,不論是《耶魯每日新聞》、秘密社團、體育校隊、樂儀隊都排除女性的參與,這再度體現了這些女學生受到忽略的事實。耶魯大學的種種特色及傳統,女學生都不是其中一份子。

問:當時的男同學對於招收女學生有什麼看法?

答:有些人支持男女合校是因為希望交到女朋友,因為如果要開車到培養耶魯太太的女校,如瓦薩學院(Vassar College)、曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)或史密斯學院(Smith College)找女朋友會有點累人。他們在哈佛大學的朋友能就近在幾個街區外的拉德克利夫學院(Radcliffe College)交到女朋友,而一旦耶魯大學開始招收女生,校園裡就有合適的對象。當然也有男生提倡男女合校是因為過去就讀於合校,並對於學校拒絕招收女性深感不公。

●首招女生 時任耶魯校長卻認為女性不能成領導人

問:當時的耶魯大學校長金曼.布魯斯特曾公開批評歧視猶太人和非裔美國人的做法「令人不齒」,不過他對於招收女學生則沒有那麼開明,是嗎?

答:布魯斯特對當時的許多學生來說都是一位大英雄。他持續公開譴責越戰、終止招生辦公室拒絕招收猶太裔學生的慣例、積極招募非裔學生。不過談到女性,他受限於時代而有盲點,他認為男性才是領導人,女性不是,所以不該浪費名額給無法成為領導人的學生。

問:女同學在課堂中受到什麼樣的待遇?

答:許多人覺得自己被當成異類。當時一位女學生的說法我至今仍忘懷不了,她說她舉手發言時,所有男生都轉過頭來盯著她,驚訝的模樣彷彿是看見家具在發表看法。

許多人認為自己的觀點總是受到忽略。她們也許鼓起勇氣在課堂上發表意見、加入討論,卻發現其他人完全忽略她們,然後10分鐘後,有另一個男生說出完全一樣的看法,所有人的反應卻是:「好一個新鮮的聰明點子!」

值得一提的是,女同學在學術上的表現優於男性。

●當年她就讀時 耶魯只有兩位女教授

問:你8年後進入耶魯,你的經驗和第一批女學生有何不同?

答:雖然男女合校還只是最近的事,但我在耶魯就讀時沒聽到有人談論過第一批女學生,我也從來沒問過。我當時仍覺得自己是男校中的女生。我那一屆是首次有女生開始擔任學校中威望卓著組織的領導職位,例如《耶魯每日新聞》;也是首次由女性擔任辯論社「耶魯政治聯盟」(Yale Political Union)的社長,那是校園中規模最大的學生社團。

不過我在耶魯的學生生涯中只有2位女性教授。一位是法語老師,我確定她是某位教授的太太;另一位是兼任教授。所以身處男校,教職員皆為男性的氛圍並未改變。有所改變的是,我那一屆的女學生占了40%,所以我並不覺得人數居於劣勢,我想這一點的影響很大。

問:耶魯大學是否已成為女學生的理想校園?

答:我認為,現在及過去的耶魯並不平等,但這並非特例。自1701年以來,耶魯沒有一位校長是有色人種或女性(代理校長除外);不過至今全國也只有26%的大學有女性校長。耶魯大學有終身職的全職教授中只有約25%是女性,而全國的數據是約33%。綜觀全國來看,在大學校園中的性別平等方面,現狀並不理想,此外,性騷擾的比例之高也令人震驚。我們還有很多努力的空間。