千禧世代華男 放棄律師高薪 改做副業

2019-08-16 15:19 世界日報 編譯組／矽谷15日電



美國近年興起一種零工經濟(gig economy)，不少千禧世代都不再朝九晚五上班，改做零工和副業(side hustles)。今年32歲的哈凱文(Kevin Ha)正是一個例子，他以前是公司律師，年薪12萬5000元，但他放棄律師工作，改為只做副業。

哈凱文開設自己的部落格網站(Financial Panther)，用來記錄他做10多種副業的經歷；他現在的收入只及做律師時的一半，每月收入由5000元至8000元不等，但他說自己比以前快樂，覺得生活比前有意義，壓力和焦慮大減。

他大學主修經濟和歷史，但很不幸碰巧於2009年畢業，那是金融危機爆發的第一年，當年畢業的人大都找不到工作，所以他只好回去讀法學院；2013年他再投入社會，這次找到律師工作，年薪六位數，讓他在三年之內，還清8萬7000元的學貸。

當律師期間他開始發展副業，由送外賣開始，每天下班時趁著騎車回家，順便替人送食物。這個副業的收入幫助他還清學貸，工作也使他朝九晚五工作增加樂趣，不過他瞞著同事，有一次送食物，竟然送到一個同事家裡，差點暴露秘密。

還清學貸後，他進一步發展其他副業，包括政府和非牟利組織的副業，又開始將自己家裡的房子拿出來短租、替人遛狗、以及出售Craigslist網站被丟棄的物品等。

2017年，他又再進一步，乾脆辭掉他在一個非牟利組織的律師工作，成為一個全職的副業者。

不再有正式的工作，再無須朝九晚五，日子過得自由自在，收入雖然比律師少了一半，但開支也減少了，副業收入足夠生活所需。

那麼未來呢？一個副業者不須考慮未來？他說，他也想過，只做副業，不能一直持續下去；但他現在只是30出頭，離開退休的年齡還有30年，因此仍有時間，一面繼續做副業，一面再慢慢想將來要怎樣。