遊民違規用垃圾箱 華人東主被罰

2019-08-16 15:18 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ／屋崙報導



屋崙亞裔犯罪月會15日召開，遊民問題成為現場討論焦點。東屋崙國際大道（International Boulevard）一家寵物魚店的華人東主Louis Lam表示，放在商店門口的大型垃圾箱，常被遊民違規使用。比如，遊民拖走垃圾箱去裝自己的垃圾，然後運回來，有時垃圾太多，或垃圾被遊民倒在地上，負責運輸的公司就開罰單，今年至今罰款三次，累積超300元，「雖然不是我們的過錯，卻不知如何申訴。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）建議，可用寫郵件和致電的方式，向政府部門投訴。但同時，解決遊民問題還需長期和永久性的策略，如住房、精神醫療，毒品康復等。

Louis說，商店的垃圾箱比較大，是放在路邊的。遊民偷偷使用垃圾箱很聰明，首先將垃圾箱內部分垃圾袋撿出來放地上，然後拖走垃圾箱，去裝自己的垃圾，接著再運回箱子。垃圾運輸公司看到垃圾在地上，或垃圾裝太滿，就開罰單，今年已開了三次罰單，每次50元拿到100元不等，累積超300元。

Louis透過門口安裝的攝像頭得知實情。曾拿著錄像片段到市府和垃圾運輸公司投訴，每次對方也聽完表示理解，但後面還是有罰單下來，比如7月居然收到3月的違規罰單。「我曾跑過去和相關主管溝通，等了30分鐘解釋，還是有罰單，而且每次接觸的負責人都不同，必須將故事再講一遍，效果不大。作為商家，也不可能總是浪費時間做無用功。」

運輸公司曾建議Louis鎖住垃圾箱，但考慮到每月增加的費用，他只能自己裝鎖。提前一天開鎖，供運輸公司裝垃圾走，但有時鎖又莫名其妙的被偷走。「運輸公司也不是特別在乎這事情，有時垃圾箱太滿，他們不裝走，我電話反映，第二天又運走。總之是讓我們商家自己解決，但遊民都是晝伏夜出，凌晨4、5點偷偷裝垃圾，我不可能花時間守株待兔。」

會上另外一位華裔也抱怨有相同遭遇，他因此被罰800元。記者實地調查發現，Louis的垃圾箱確實鐵將軍把門。而旁邊就睡著一個遊民。

屋崙警局警員左思揚（Danny Chor）建議他，每次都只和同一個具體負責人交涉，看能否針對性解決問題。

「對這些情況，我們感到很抱歉。」警督余劍倫表示，建議透過電郵opwcallcenter@oaklandnet.com不斷反映遊民問題，改變政府部門處理的優先級別。他強調，解決遊民問題不能只是暫時性方法，必須有永久性的住房、精神醫療、就業、毒品康復等，「比如，華埠麥迪遜公園的遊民帳篷，你清理後他們會因為種種原因再回來，或者有人在附近發放免費食物，他們覺得條件不錯就捲土重來。如果提供住房等資源，可能效果好一點。即使警局抓捕違規遊民，放出來後他們還是會故技重施。」