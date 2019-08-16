親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

遊民違規用垃圾箱 華人東主被罰

2019-08-16 15:18世界日報 記者劉先進／屋崙報導

屋崙亞裔犯罪月會15日召開，遊民問題成為現場討論焦點。東屋崙國際大道（International Boulevard）一家寵物魚店的華人東主Louis Lam表示，放在商店門口的大型垃圾箱，常被遊民違規使用。比如，遊民拖走垃圾箱去裝自己的垃圾，然後運回來，有時垃圾太多，或垃圾被遊民倒在地上，負責運輸的公司就開罰單，今年至今罰款三次，累積超300元，「雖然不是我們的過錯，卻不知如何申訴。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）建議，可用寫郵件和致電的方式，向政府部門投訴。但同時，解決遊民問題還需長期和永久性的策略，如住房、精神醫療，毒品康復等。

Louis說，商店的垃圾箱比較大，是放在路邊的。遊民偷偷使用垃圾箱很聰明，首先將垃圾箱內部分垃圾袋撿出來放地上，然後拖走垃圾箱，去裝自己的垃圾，接著再運回箱子。垃圾運輸公司看到垃圾在地上，或垃圾裝太滿，就開罰單，今年已開了三次罰單，每次50元拿到100元不等，累積超300元。

Louis透過門口安裝的攝像頭得知實情。曾拿著錄像片段到市府和垃圾運輸公司投訴，每次對方也聽完表示理解，但後面還是有罰單下來，比如7月居然收到3月的違規罰單。「我曾跑過去和相關主管溝通，等了30分鐘解釋，還是有罰單，而且每次接觸的負責人都不同，必須將故事再講一遍，效果不大。作為商家，也不可能總是浪費時間做無用功。」

運輸公司曾建議Louis鎖住垃圾箱，但考慮到每月增加的費用，他只能自己裝鎖。提前一天開鎖，供運輸公司裝垃圾走，但有時鎖又莫名其妙的被偷走。「運輸公司也不是特別在乎這事情，有時垃圾箱太滿，他們不裝走，我電話反映，第二天又運走。總之是讓我們商家自己解決，但遊民都是晝伏夜出，凌晨4、5點偷偷裝垃圾，我不可能花時間守株待兔。」

會上另外一位華裔也抱怨有相同遭遇，他因此被罰800元。記者實地調查發現，Louis的垃圾箱確實鐵將軍把門。而旁邊就睡著一個遊民。

屋崙警局警員左思揚（Danny Chor）建議他，每次都只和同一個具體負責人交涉，看能否針對性解決問題。

「對這些情況，我們感到很抱歉。」警督余劍倫表示，建議透過電郵opwcallcenter@oaklandnet.com不斷反映遊民問題，改變政府部門處理的優先級別。他強調，解決遊民問題不能只是暫時性方法，必須有永久性的住房、精神醫療、就業、毒品康復等，「比如，華埠麥迪遜公園的遊民帳篷，你清理後他們會因為種種原因再回來，或者有人在附近發放免費食物，他們覺得條件不錯就捲土重來。如果提供住房等資源，可能效果好一點。即使警局抓捕違規遊民，放出來後他們還是會故技重施。」

遊民罰單毒品

相關新聞

川普想買格陵蘭島？美國爭議的領地擴張夢

2019-08-16 14:41

西南航空特價 灣區飛夏威夷99元

2019-08-16 15:21

千禧世代華男 放棄律師高薪 改做副業

2019-08-16 15:19

職業移民排期 兩項大倒退

2019-08-16 14:09

買格陵蘭 川普來真的？全球最大島資源豐富、位置重要

2019-08-16 14:09

川普藉以國搧風點火 加劇兩黨對立

2019-08-16 13:31

猶太盟友批內唐亞胡聽命川普 執行「禁穆令」

2019-08-16 13:30

冒險拍川普馬屁？以色列禁止2美國會議員入境

2019-08-16 13:07

知情人士：白宮內只有川普、納瓦羅把經濟放緩歸咎Fed

2019-08-15 22:58

追悼德州槍擊受害者 州長誓言不讓仇恨燎原

2019-08-15 21:25

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

川普移民新規要設貧富標準 13州聯合提告

2019-08-15 16:33

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

愛馬仕特製五星包要價近400萬！ 網友狂酸：醜出新高度

2019-08-15 19:51

夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-16 12:30

川普出招！ 貿易掛鉤香港問題

2019-08-16 02:55

【彭博專欄】狂人方寸已亂 習大歷劫不驚

2019-08-16 02:55

北韓又射兩枚不明飛行物 罵文在寅厚顏無恥別想坐下談

2019-08-16 08:10

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

知情人士：白宮內只有川普、納瓦羅把經濟放緩歸咎Fed

2019-08-15 22:58

經濟學家：川普說貿易戰不影響美國經濟 他錯了

2019-08-15 16:57

印尼要蓋「侏儸紀公園」！但這怪物比電影還恐怖…

2019-08-16 10:00

日本6月成為美國國債最大持有國 大陸退居第二

2019-08-16 09:59

經濟警訊！美30年債殖利率跌破2%

2019-08-16 03:02

眼看懷孕女友被擄走輪姦最終胎死腹中 他難敵愧疚自縊亡

2019-08-16 14:16

海邊抓到皇帶魚是大地震前兆？日研究團隊證明是迷信

2019-08-16 10:20

不顧美國反對 英直布羅陀法院批准釋放伊朗油輪

2019-08-15 22:49

沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34

日男打翻女友高價化妝品 遭懲罰慘變「十八銅人」

2019-08-15 20:09

「謎之電視人」半夜送東西到家門 50多戶莫名收禮物

2019-08-16 09:30

依食譜微波2顆雞蛋卻爆炸 女子遭蛋液潑臉恐失明

2019-08-16 11:13

馬多夫案揭發人指控：GE涉及「比恩龍更大」會計詐欺

2019-08-15 23:37

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

川普稱「很快」將與習近平通話 談貿易問題

2019-08-16 06:23

華郵：川普政府將續推80億美元F-16戰機對台軍售案

2019-08-16 13:15

長期用棉花棒清耳朵 她頭骨遭細菌侵蝕

2019-08-16 13:56

遠美親俄 中國大使：盼擴大俄羅斯農產品進口

2019-08-15 18:07

強勁零售數據支撐美股 標普、道瓊指數收漲

2019-08-16 06:57

英國欲放扣押伊朗油輪 美國最後一刻擋下並聲請扣押

2019-08-15 17:55

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

2019-08-16 04:50

新日皇首度「終戰」談話：深切反省

2019-08-16 00:04

美股可逢低買進？ 瑞銀：這種操作策略失靈了

2019-08-15 22:46

東南亞青睞低價機 中國手機搶占六成市場 iPhone哭哭

2019-08-15 23:11

美加徵關稅 北京將反制

2019-08-16 02:55

美國最大債權國地位 中國讓給日本

2019-08-16 07:16

川普：對中貿易協議 須符合美方條件

2019-08-15 22:50

李嘉誠登廣告同日 法國蜘蛛人爬李嘉誠集團總部

2019-08-16 12:17

收購籃網隊 蔡崇信另花7億美元買下巴克萊中心

2019-08-16 09:53

思科對陸銷售減25% 股價倒地

2019-08-16 03:02

俄國客機遇鳥擊迫降莫斯科市郊玉米田 23人傷

2019-08-15 17:23

買格陵蘭 川普來真的？全球最大島資源豐富、位置重要

2019-08-16 14:09

零售數據優異抵銷衰退疑慮 美股反彈、道瓊收漲99點

2019-08-16 05:22

影／俄客機起飛遇鳥擊 機長「奇蹟迫降」被封英雄

2019-08-16 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top