職業移民排期 兩項大倒退

2019-08-16 14:09 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



9月移民排期，職業移民第一、三優先大倒退。圖／世界日報提供 分享 facebook

國務院15日公布2019年9月移民排期，親屬移民除了第二優先2-A類無需排期，其餘各項均有明顯推進，從一個月到六個月不等；職業移民中國出生第一優先和第三優先(一般類)兩項大幅倒退，均倒退兩年多，回到2014年1月1日；中國出生的其餘各項除第五優先推進一周外，其他各項均原地踏步，非中國出生的第一優先和第二優先皆推進一年，其他各項沒有變動。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)推進六個月；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)推進五個月；

第三優先(公民已婚子女)推進兩個多月；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)推進一個月。

職業移民類：

中國出生第一優先大倒退兩年多，退至2014年1月1日，非中國出生的則前進一年多，推進至2017年10月1日；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生的推進一年至2018年1月1日；

中國出生第三優先(一般類)大倒退兩年多，退至2014年1月1日；非中國出生的原地踏步在2016年7月1日；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步在2007年11月22日，非中國出生的第三優先保持在2016年7月1日；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均推進一周。

業內人士指出，職業移民中國出生第一優先和第三優先(一般類)大幅倒退900多天，原因是2019財年於9月結束，名額用罄，暫不再批准(其中顯示的的日期無特殊意義)；當10月新名額釋出時，預計會補回倒退的日子。