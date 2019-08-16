川普藉以國搧風點火 加劇兩黨對立

2019-08-16 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合15日電



以色列應川普要求，禁止民主黨穆斯林眾議員歐瑪和特萊布入境。 路透社 分享 facebook

川普總統公開要求以色列拒絕兩名民主黨國會議員入境，這種找外國領袖打擊國內的政治對手的做法，不僅打破華府慣例，進一步加劇兩黨對立、讓國務院等其他政府機關更不易推動外交，也可能危及美以兩國長久關係的根基。

美聯社分析，自從以色列建國以來，國會兩黨支持一直是美以雙邊關係的基礎，而批評以色列15日決策的反對陣營擔心，以色列總理內唐亞胡與川普兩人，都利用了這件事謀取短期政治利益。

以色列9月中將再度舉行國會大選，因為在今年4月大選後，內唐亞胡雖然成功連任總理，卻無法組成執政聯盟；川普則將在明年11月大選爭取連任。

以色列政府15日宣布拒絕兩位民主黨穆斯林聯邦眾議員入境後，連在華府的一些死忠以色列支持者都公開譴責這項決定，包括參議院少數黨領袖舒默，以及影響力強大的政治遊說組織「美國以色列公共事務委員會」，他們擔心此舉將使美國國內對支持以色列的分歧擴大。

過去美以兩國曾經在政黨意見上摩擦，但川普利用這種矛盾的程度前所未見。

分析指出，川普一直在爭取連任策略上打種族牌；要求匿名的川普親信透露，川普這麼做不僅是要鼓舞川粉，也是針對害怕全美國文化大變化的選民，且川普打算藉此吸引更多猶太人社群及基督教福音派的支持。

其次，川普成功說服內唐亞胡不讓民主黨穆斯林聯邦眾議員歐瑪和特萊布入境，或許有利維持川粉的熱情，但也讓聯邦政府的其他機關更難做事，特別是國務院。

美國駐以色列大使佛里曼(David Friedman)15日發推文，支持以色列政府的決定，但強調美國大使館首要任務是確保在海外美國人的安全。

國務院在對以色列發出的最新旅遊建議中說：「美國政府希望所有美國公民都受到公平對待及旅行自由，不論其來自哪個國家或族裔。」