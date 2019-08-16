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猶太盟友批內唐亞胡聽命川普 執行「禁穆令」

2019-08-16 13:30世界日報 編譯郭宣含／綜合15日電

美國總統川普推文要求以色列拒絕兩名英國穆斯林議員入境，右為國會眾議員歐瑪。 美聯...
美國總統川普推文要求以色列拒絕兩名英國穆斯林議員入境，右為國會眾議員歐瑪。 美聯社
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以色列決定禁止國會兩名穆斯林議員入境，引發許多猶太盟友嚴厲批評，包括民主黨議員和總統參選人以及支持以色列的強大遊說團體「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)。

廣受華府兩黨支持的AIPAC帶領許多支持以色列的組織，一起譴責以色列總理內唐亞胡阻擋反川普總統的議員參訪，但川普本人卻鼓勵以色列的作法。

雖然AIPAC成員「不贊成」民主黨穆斯林聯邦眾議員歐瑪和特萊布抵制以色列，但仍表示：「我們也相信，每位國會議員都應能夠親自造訪並體驗我們的民主盟友以色列。」

參眾兩院逾70位民主黨議員公開譴責以色列拒絕歐瑪和特萊布入境，但共和黨議員大多保持沉默。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)是以色列在國會的堅定盟友，他說這是示弱的決定，不僅會傷害美以關係，也會影響美國對以色列的支持。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)曾因意見分歧與歐瑪和特萊布爭辯，也曾被控發表反猶太與反以色列的言論，但她表示這項旅遊禁令「有失偉大以色列國家的顏面」。

川普15日在推特表示，若以色列允許這兩名議員入境，將顯露出「巨大弱點」；沒多久以色列遂發出禁令，引人質疑內唐亞胡是在獲得盟友川普的支持後才做此決定。以色列前駐美大使艾雅隆(Danny Ayalon)在推特推文表示，以國政府「公正作出決定」並接受川普建議；他的言論更加強外界這項質疑。

緬因州國會參議員柯林斯(Susan Collin)表示：「川普政府呼籲以色列別讓兩名議員入境，這麼做錯了。」柯林斯是在此事件上少數公開表達與川普不同看法的共和黨議員之一；多數共和黨人保持低調，有些人支持以色列的決定，但幾乎不談川普的干涉舉動。

民調領先的前副總統白登(Joe Biden)與多位民主黨總統參選人譴責內唐亞胡的決定，並批評川普干涉他國事務，但川普堅稱這是以色列的決定。

以色列川普民主黨共和黨拜登

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