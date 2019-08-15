知情人士：白宮內只有川普、納瓦羅把經濟放緩歸咎Fed

2019-08-15 22:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國總統川普（左）及經濟顧問納瓦羅（右）。路透。 分享 facebook 兩名白宮官員向CNBC透露，對於美國經濟放緩，白宮內部只有美國總統川普及白宮經濟顧問納瓦羅怪到聯準會（Fed）主席鮑爾頭上，其他人並不認為升息是問題的主因，反而認為川普發起的美中貿易戰才是罪魁禍首。

兩位官員表示，是川普在一年半前對中國發起的貿易戰，以及祭出的關稅，才是拖累美國經濟成長的原因。

美國總統川普向來嚴詞抨擊鮑爾，近來又加強火力，稱他是「毫無頭緒的鮑爾」。川普說，要不是聯準會過去升息、緊縮貨幣政策，美國經濟會比現在強勁許多。