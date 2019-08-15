親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

知情人士：白宮內只有川普、納瓦羅把經濟放緩歸咎Fed

2019-08-15 22:58經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國總統川普（左）及經濟顧問納瓦羅（右）。路透。
美國總統川普（左）及經濟顧問納瓦羅（右）。路透。
分享
兩名白宮官員向CNBC透露，對於美國經濟放緩，白宮內部只有美國總統川普及白宮經濟顧問納瓦羅怪到聯準會（Fed）主席鮑爾頭上，其他人並不認為升息是問題的主因，反而認為川普發起的美中貿易戰才是罪魁禍首。

兩位官員表示，是川普在一年半前對中國發起的貿易戰，以及祭出的關稅，才是拖累美國經濟成長的原因。

美國總統川普向來嚴詞抨擊鮑爾，近來又加強火力，稱他是「毫無頭緒的鮑爾」。川普說，要不是聯準會過去升息、緊縮貨幣政策，美國經濟會比現在強勁許多。

川普白宮

相關新聞

追悼德州槍擊受害者 州長誓言不讓仇恨燎原

2019-08-15 21:25

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

川普移民新規要設貧富標準 13州聯合提告

2019-08-15 16:33

金髮妹偷朋友錢被捕 搜身發現下體藏「冰毒+19.5萬現金」

2019-08-15 12:24

涉性販運富豪獄中輕生後 首有受害者出面告性侵

2019-08-15 11:30

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

川普轉性愛帥哥？ 選才看顏值 煞到中南海保鑣

2019-08-15 10:00

緝毒爆發警匪槍戰 費城警察6傷

2019-08-15 09:15

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

川普鬆綁電廠碳排 22州提告

2019-08-15 00:17

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

美媒：川普終承認 加稅傷美民眾

2019-08-15 00:05
看更多

熱門文章

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

男嬰喉嚨感染導致四肢發黑 母驚見他左腳自行脫落

2019-08-15 15:19

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

川普轉性愛帥哥？ 選才看顏值 煞到中南海保鑣

2019-08-15 10:00

我們可以做到！文在寅：2045年實現「一個韓國」

2019-08-15 11:32

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

小護士愛上病患 床上蓋棉純聊天下場超悲劇

2019-08-15 14:47

愛馬仕特製五星包要價近400萬！ 網友狂酸：醜出新高度

2019-08-15 19:51

柯羅莎颱風襲日！超過600航班取消 新幹線減班停駛

2019-08-15 11:07

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

男子跌倒送醫治療 醫生驚見陰莖長出骨頭

2019-08-15 11:10

澳洲男子曝省錢神招居然是靠漢堡 網友看法兩極

2019-08-15 16:17

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

影／日本JR驚險8分鐘 駕駛邊睡邊開乘客嚇壞

2019-08-15 12:05

影／人類能幫鮭魚洄游？「鮭魚大砲」掀起網路話題

2019-08-15 14:44

金髮妹偷朋友錢被捕 搜身發現下體藏「冰毒+19.5萬現金」

2019-08-15 12:24

經濟學家：川普說貿易戰不影響美國經濟 他錯了

2019-08-15 16:57

美國房貸餘額逾9.4兆美元 超越金融危機的高峰

2019-08-15 18:53

美空軍太空中隊：歐洲亞利安火箭在太空軌道上爆炸

2019-08-15 16:00

犯忌諱！明治神宮繪馬驚見不雅中文 詛咒台獨、港獨

2019-08-15 14:31

美延後對中國電子產品加稅 北京不見退讓跡象

2019-08-15 12:19

沃爾瑪調高全年獲利預測 早盤股價大漲6%

2019-08-15 21:34

美中貿易戰／華為寬限期將屆 全世界剉在等

2019-08-15 14:32

颱風柯羅莎尚未登陸日本已5傷 逾7000人避難

2019-08-15 11:29

影／愛爾蘭少女遊大馬喪命「裸屍睡河邊」死狀可疑

2019-08-15 13:25

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商死因詭譎

2019-08-15 18:38

圖表看懂美債殖利率曲線反轉的意義和影響

2019-08-15 12:15

驗屍報告出爐！愛爾蘭少女裸屍案 死因非性侵

2019-08-15 15:48

尼泊爾新規：想登聖母峰得先至少登過1座尼國高山

2019-08-15 12:06

常用3C又愛用日曬機 女子檢測皮膚嚴重受傷如「泥巴臉」

2019-08-15 16:10

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

日男打翻女友高價化妝品 遭懲罰慘變「十八銅人」

2019-08-15 20:09

觀察站／美國劍指華為 勝負未定

2019-08-15 14:32

全球經濟前景引憂 歐美股市同步重挫

2019-08-15 01:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top