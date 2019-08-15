親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

血不濃於人民幣？土耳其微妙的「維吾爾無力感」

全台只此一家！她名字叫「奧婠」 你會念嗎？

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14聯合報 記者季晶晶╱即時報導

南華早報報導，從香港進入中國大陸的旅客被海關官員要求解鎖手機，以便檢視有無反送中示威運動相關的照片和影片。

十名受訪者當中約有半數表示，在香港入境深圳的管制站，大陸官員也檢查他們的私訊。所有的人都說，這是第一次碰上要求檢查手機內容，他們大多因為經常穿越香港和深圳邊境，擔心招致報復而拒絕透露姓名。

38歲科技公關顧問克洛科斯（Ben Crox）說，他的手機7月24日在西九龍高鐵車站「內地口岸區」遭到檢查。他原本婉拒並要求律師陪同，但被告知他只能聯絡大陸人士。他要求離開陸方口岸返回香港，遭到拒絕。

他同意檢查手機後，陸方官員查看今年6、7月的照片和影片。

克洛科斯說：「他們問我做什麼行業，是否參加了示威。」他並補充說，移民官員也檢查私訊，並沒收他的一本書，主題是現代中國的約會。

另有三名工程師表示，7月和8月間在落馬洲站和羅湖站碰到類似狀況。

最年輕的一位是21歲，他說陸方官員特別關注7月1日、14日和21日拍攝的照片，這三天分別在金鐘、沙田和上環發生大規模示威。

一位負責報導反送中示威新聞的南華早報記者說，他進入深圳灣口岸時在旁邊的小房間受檢。他被告知只有兩種選擇：配合檢查手機，或被送到未指明的「另一部門」。這名記者在大陸出生且會定期返鄉，他透露，移民官員逐一檢視照片和影片，要求他解釋，並查看WhatsApp上的聊天紀錄後才放行。

另一名29歲設計師聲稱，7月24日在羅湖站被查看手機影像，其中包括他7月16日參與示威時拍的照片，他被問到是否支持示威者。他後來被帶往陸方警察局，接受進一步的詰問、拍照、按指紋和採血樣；他具結不會再參加示威遊行，也在官員面前刪掉手機影像後，終於在凌晨1時獲放行，距離被攔下來約六小時。

根據消息來源，深圳邊境加強檢查並不適用所有旅客，僅限於官方視為「有風險」的人士。

從香港進入中國大陸的旅客傳出被海關官員要求解鎖手機，檢視有無反送中示威運動相關的...
從香港進入中國大陸的旅客傳出被海關官員要求解鎖手機，檢視有無反送中示威運動相關的照片和影片。圖為旅客在高鐵西九龍站使用自動通關機離開香港。美聯社
分享

香港深圳

相關新聞

涉性販運富豪獄中輕生後 首有受害者出面告性侵

2019-08-15 11:30

緝毒爆發警匪槍戰 費城警察6傷

2019-08-15 09:15

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

川普鬆綁電廠碳排 22州提告

2019-08-15 00:17

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

美媒：川普終承認 加稅傷美民眾

2019-08-15 00:05

影／人紅遭人嫉？電競遊戲新冠軍成「謊報重案」受害者

2019-08-14 17:52

川普批WTO虧待美國 揚言情況沒改善就要退出

2019-08-14 17:24

元首級淫魔艾普斯坦身亡時 當班獄卒在睡覺

2019-08-14 16:28

槍擊案頻傳 眾議員籲聯邦政府嚴格控槍、反種族主義

2019-08-14 15:08

川普放寬電廠碳排限制 22州7城集體提告

2019-08-14 14:27

享福利無綠卡 美國會眾議員趙美心力阻

2019-08-14 13:43

透明書包較安全？美國新州南河高中惹議

2019-08-14 12:36

新賓開學季 防彈書包開賣

2019-08-14 12:36

川普降低保育門檻 環團：加速物種滅絕

2019-08-14 11:58

賓州遇6連撞車禍 肇事者亡可追償遺產

2019-08-14 11:51

設陷阱？紐約華男申請政治庇護面試遭拒 一出門就被逮

2019-08-14 11:50

警員急智！用中餐外賣交換 男子放棄自殺

2019-08-14 11:13

全美最佳385所大學 大華府占32所、維州居半

2019-08-14 11:10
看更多

熱門文章

道瓊早盤重挫400點 美債殖利率曲線12年首見正式倒掛

2019-08-14 21:49

債市現經濟衰退凶兆 美股重挫3％道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:34

道瓊指數暴跌800點 殖利率曲線反轉引發經濟衰退疑慮

2019-08-15 07:18

24歲女燒成焦屍害慘夫家 14年後「復生」揭駭人真相

2019-08-14 20:52

三大利空...美歐股市重挫

2019-08-15 00:16

10歲女童滿臉皺紋似60歲阿嬤 僧侶：業障沒清乾淨

2019-08-14 18:50

不聽友勸 男子「榴槤配酒」隔天猝死陳屍涼亭椅上

2019-08-14 22:12

日本欲將福島核汙水排放太平洋 南韓首當其衝

2019-08-14 11:53

美債殖利率曲線反轉後 衰退什麼時候來？

2019-08-15 08:14

全球首見！丹麥銀行推出負利率房貸

2019-08-14 19:48

丹麥負利率房貸 全球首見

2019-08-15 00:16

川普對亞洲亂局袖手旁觀 紐時：美影響力衰退

2019-08-14 12:24

加徵關稅傷害美國民眾…川普終於認了

2019-08-14 14:13

川普批WTO虧待美國 揚言情況沒改善就要退出

2019-08-14 17:24

憂全球經濟衰退 美股重挫逾2%道瓊指數跌666點

2019-08-15 01:12

日本除役「空軍一號」即將出售 售價8.8億元起跳

2019-08-14 19:50

下塑膠雨！專家：清除得花幾世紀

2019-08-14 14:13

巴西總統驚人呼籲：兩天排便一次 環保救地球

2019-08-14 22:19

寶寶在哪？夫婦痛失新生男嬰 領回棺材驚見「床單包滿垃圾」

2019-08-15 10:21

全球主要城市商用不動產 大跌

2019-08-15 00:16

英美公債殖利率驚現倒掛 美股期指跌幅擴大

2019-08-14 18:37

川普對中延後關稅扯耶誕 股市更是主因

2019-08-14 20:17

德州高溫效應 電價飆漲500倍

2019-08-15 00:17

讓步機率不大？ 中國大陸下月依計劃赴美經貿磋商

2019-08-14 14:36

美延緩陸3000億關稅 時間換取空間

2019-08-14 16:33

愛爾蘭少女命喪馬來西亞 驗屍報告難產

2019-08-14 22:52

華爾街日報：華為技術人員 幫助非洲執政者監視政敵

2019-08-14 23:25

Nespresso咖啡膠囊變身腳踏車？ 回收膠囊可助貧童上學

2019-08-14 14:15

這五大經濟體瀕臨或已陷衰退

2019-08-14 23:23

僵局難解！日韓副外長沒要談 首爾啟動日移出白名單立法

2019-08-14 18:41

中國傳將按計劃9月赴美談判 但十一前不會做重大讓步

2019-08-14 13:14

不干涉亞洲混亂 紐時：美影響力衰退

2019-08-14 14:13

阿里巴巴共同創辦人蔡崇信 天價買籃網

2019-08-14 14:01

亞洲危機一波波 川普只壁上觀

2019-08-15 00:15

全球經濟現衰退警訊 美股道指早盤重挫逾450點

2019-08-14 23:22

元首級淫魔艾普斯坦身亡時 當班獄卒在睡覺

2019-08-14 16:28

葛林斯班：美債就算負殖利率 也沒什麼大不了

2019-08-14 23:04

獨得73億元樂透頭獎 義大利幸運兒發大財

2019-08-14 21:41

日圓美元上漲 經濟衰退憂疑慮帶動避險需求

2019-08-15 07:33

影／機器人觀音普渡眾生 京都高台寺請祂來鎮寺

2019-08-14 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top