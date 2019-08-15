由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



南華早報報導，從香港進入中國大陸的旅客被海關官員要求解鎖手機，以便檢視有無反送中示威運動相關的照片和影片。

十名受訪者當中約有半數表示，在香港入境深圳的管制站，大陸官員也檢查他們的私訊。所有的人都說，這是第一次碰上要求檢查手機內容，他們大多因為經常穿越香港和深圳邊境，擔心招致報復而拒絕透露姓名。

38歲科技公關顧問克洛科斯（Ben Crox）說，他的手機7月24日在西九龍高鐵車站「內地口岸區」遭到檢查。他原本婉拒並要求律師陪同，但被告知他只能聯絡大陸人士。他要求離開陸方口岸返回香港，遭到拒絕。

他同意檢查手機後，陸方官員查看今年6、7月的照片和影片。

克洛科斯說：「他們問我做什麼行業，是否參加了示威。」他並補充說，移民官員也檢查私訊，並沒收他的一本書，主題是現代中國的約會。

另有三名工程師表示，7月和8月間在落馬洲站和羅湖站碰到類似狀況。

最年輕的一位是21歲，他說陸方官員特別關注7月1日、14日和21日拍攝的照片，這三天分別在金鐘、沙田和上環發生大規模示威。

一位負責報導反送中示威新聞的南華早報記者說，他進入深圳灣口岸時在旁邊的小房間受檢。他被告知只有兩種選擇：配合檢查手機，或被送到未指明的「另一部門」。這名記者在大陸出生且會定期返鄉，他透露，移民官員逐一檢視照片和影片，要求他解釋，並查看WhatsApp上的聊天紀錄後才放行。

另一名29歲設計師聲稱，7月24日在羅湖站被查看手機影像，其中包括他7月16日參與示威時拍的照片，他被問到是否支持示威者。他後來被帶往陸方警察局，接受進一步的詰問、拍照、按指紋和採血樣；他具結不會再參加示威遊行，也在官員面前刪掉手機影像後，終於在凌晨1時獲放行，距離被攔下來約六小時。