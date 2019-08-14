元首級淫魔艾普斯坦身亡時 當班獄卒在睡覺

2019-08-14 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



少女淫魔艾普斯坦在監牢裡自殺身亡後，紐約聯邦檢察官把焦點轉移到任何協助他或讓他得以為所欲為的人。美聯社 分享 facebook 元首級淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）3日早上在紐約曼哈坦看守所上吊身亡疑點重重。紐約時報報導，2名獄卒根本沒有遵守半小時探視一次的規定，反而跑去睡大頭覺，直到艾普斯坦身亡後2小時才發現，趕緊事後偽造查勤紀錄企圖卸責。

獄卒工會先前表示，獄卒工作過量，分身乏術，才沒有按時去探視獨居的艾普斯坦。

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