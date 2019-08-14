元首級淫魔艾普斯坦身亡時 當班獄卒在睡覺

相關新聞
川普批WTO虧待美國 揚言情況沒改善就要退出2019-08-14 17:24
川普放寬電廠碳排限制 22州7城集體提告2019-08-14 14:27
槍擊案頻傳 眾議員籲聯邦政府嚴格控槍、反種族主義2019-08-14 15:08
享福利無綠卡 美國會眾議員趙美心力阻2019-08-14 13:43
透明書包較安全？美國新州南河高中惹議2019-08-14 12:36
新賓開學季 防彈書包開賣2019-08-14 12:36
川普降低保育門檻 環團：加速物種滅絕2019-08-14 11:58
賓州遇6連撞車禍 肇事者亡可追償遺產2019-08-14 11:51
設陷阱？紐約華男申請政治庇護面試遭拒 一出門就被逮2019-08-14 11:50
警員急智！用中餐外賣交換 男子放棄自殺2019-08-14 11:13
全美最佳385所大學 大華府占32所、維州居半2019-08-14 11:10
爭議教授甫遭名校開除 獲臉書聘用2019-08-14 04:53
淫魔艾普斯坦胞弟 財富來路也不明2019-08-14 03:55
繞過國會 美移民政策走極端2019-08-14 00:23
川普擋移民 綠卡設「排貧條款」2019-08-14 00:21
川普卡移民 沒錢別想來美國2019-08-14 00:18
川普新規 美移居人數預估減半2019-08-14 00:18
川普要移民自給自足 全力排除貧窮者2019-08-13 15:43
維州極右派政客 古奇內利找到新舞台2019-08-13 15:41
領福利就不發綠卡 川普移民新規讓美國年省22.7億美元2019-08-13 15:40
川普「公共負擔」新規嚴酷 移民團體宣告提訴2019-08-13 15:37
「公共負擔」新規實施 綠卡門檻越來越高2019-08-13 15:36
影／湖水池塘遭藍綠藻汙染 毛小孩玩耍後死於非命2019-08-13 14:04
熱門文章
美對陸部分商品加稅延到12月15日 美股大漲400點2019-08-13 22:02
比美國玩更大 日韓貿易戰 驚動大哥「該反省」2019-08-14 10:00
地球上最擁擠10大城市！第1名比台灣總人口還多2019-08-14 11:04
貿易戰中美高官磋商 雙方牽頭人通話2019-08-13 21:46
日本最可愛女高一生貌似「北川景子」 戒甜食減5公斤逆轉奪冠2019-08-14 10:41
騎士遭輾斃心臟噴飛繼續跳 死前夢見紅衣妻兒向他揮手2019-08-14 10:20
下塑膠雨了！美國落磯山脈、科羅拉多州雨水含塑膠微粒2019-08-14 09:18
15歲愛爾蘭少女遊大馬失蹤 警方證實尋獲遺體2019-08-13 21:08
瞞數天才認了！俄民眾痛批政府核意外裝沒事：醜陋行為2019-08-13 23:03
美中貿易戰Q&A 大戰在即川普為何改變心意？2019-08-14 10:52
爭議教授甫遭名校開除 獲臉書聘用2019-08-14 04:53
三大男高音多明哥被控性騷 伸手入裙強迫濕吻樣樣來2019-08-13 17:36
債市敲警鐘 經濟恐衰退2019-08-13 23:33
鴻海收購滿三年 夏普經營重組任重道遠2019-08-13 19:04
三大Q&A 看懂香港衝突將如何打擊美國和全球股市2019-08-13 19:33
美方釋善意 部分陸貨加稅延至12月2019-08-13 23:30
道瓊指數勁升373點 美國延後對部分中國產品加徵關稅2019-08-14 07:01
延後加徵關稅 美股聞聲大漲2019-08-14 05:06
北約戰機試圖靠近俄防長飛機 遭護航機驅離2019-08-14 08:59
日本欲將福島核汙水排放太平洋 南韓首當其衝2019-08-14 11:53
貿易戰現轉圜 人民幣急漲一度重見「6」字頭2019-08-14 01:28
注意了！並非所有蘋果產品都在緩加徵關稅之列2019-08-14 08:42
阿根廷恐變天 股匯大崩盤2019-08-14 00:41
美中貿談有進展？貿談代表通話 USTR公布關稅後續措施2019-08-13 22:30
川普卡移民 沒錢別想來美國2019-08-14 00:18
德國柏林最老機場增設性愛亭？ 市民反應兩極2019-08-14 10:10
俄國試射飛彈爆炸 傳附近城市輻射值飆升16倍2019-08-13 22:00
美將延後至12月15日 對中國電子產品加徵關稅2019-08-13 23:14
川普擋移民 綠卡設「排貧條款」2019-08-14 00:21
川普對亞洲亂局袖手旁觀 紐時：美影響力衰退2019-08-14 12:24
美部分延後對陸加徵關稅美元勁升 澳幣最強、日圓崩跌2019-08-14 07:57
男高音多明哥被控性騷 強逼上床「事後留10美元」2019-08-14 00:43
淫魔艾普斯坦胞弟 財富來路也不明2019-08-14 03:55
星經濟恐零成長 帶衰東協2019-08-14 00:15
耶誕禮物？川普為了耶誕節延徵關稅 承認傷害美消費者2019-08-14 10:33
登山照修很大？法國議員承認將照片轉向讓山勢貌似險惡2019-08-14 09:50
美國7月CPI加速攀升 Fed降息爭議升高2019-08-13 21:01
伊波拉有解 新藥治癒率9成2019-08-14 00:25
川普新規 美移居人數預估減半2019-08-14 00:18
繞過國會 美移民政策走極端2019-08-14 00:23
留言