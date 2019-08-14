槍擊案頻傳 眾議員籲聯邦政府嚴格控槍、反種族主義

2019-08-14 15:08 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ／屋崙報導



灣區的吉爾洛（Gilroy）大蒜節、德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場、俄亥俄州岱頓市（Dayton）近日連續發生致命槍擊案，造成重大人員傷亡。聯邦眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）於13日傍晚在屋崙市府廣場舉行守夜活動，要求總統川普領導的聯邦政府嚴格控槍，反對「種族主義」，為人民打造安全的生活環境。

這場名為「癒合之夜」（Night of Healing）的活動吸引了超過200人到場參加，其中包括了屋崙、柏克萊、聖利安住、比德蒙等東灣城市和阿拉米達縣的十多名民選官員。不少社區機構和民權組織的代表也在活動上發言，展示了有關槍擊案受害者的不少照片和圖畫，並發起簽名活動，譴責川普政府愈演愈烈的極右政策。

近期槍擊案之一的德州艾爾帕索（El Paso）就是芭芭拉．李的家鄉。她毫不掩飾對家鄉發生慘劇的悲痛之情。

為表達對槍擊案受害者及他們的家庭、友人的支持，芭芭拉．李在主旨演講中說：「正義力量得到加強，以一種新的方式，以一種對川普及其聯邦政府說夠了的新精神，來應對槍枝暴力和種族主義的挑戰。你的精神不會就此崩潰。」她感謝一周七天24小時保護社區安全的執法人員在工作崗位上的貢獻，並且致力於將社區連結在一起。

芭芭拉．李再三強調，之所以要在屋崙舉辦這場集會，就是表達對「槍枝暴力」和「種族主義」仇恨犯罪的堅決反對，要在全國範圍內採取積極的行動來制止暴力犯罪繼續蔓延。她說，要讓軍火商和犯罪分子知道，來自人民的正義力量要強大得多，「仇恨犯罪」不能容忍。

因此，芭芭拉．李認為，政府必須加強對槍枝購買者的背景調查，並呼籲聯邦參議院多數黨領袖麥康諾需要為全國範圍內的控槍立法負起責任。她表示，由美國這片土地400多年的發展史和保護國家未來的兒童這一使命所決定，各族裔社區必須聯合起來，而總統川普對槍枝氾濫的縱容和由此產生的「仇恨犯罪」將「不會獲得勝利」。