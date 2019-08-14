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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

享福利無綠卡 美國會眾議員趙美心力阻

2019-08-14 13:43世界日報 記者丁曙／洛杉磯報導

川普政府發布「領福利可不給綠卡」新規，若申請人依靠政府補助，聯邦官員有更大權力拒發綠卡，並自10月15日起實施。民主黨領袖、加州大學及亞美團體群起反對，國會眾議員趙美心（Judy Chu）提案禁止任何聯邦資金用於實施該項新規；加州大學總校長批新規阻礙國際最優秀人才赴美留學和交流；洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）書面抨擊此舉「不人道、冷酷無情」；美華協會指新規歧視老年人、殘疾人和來自低收入或低教育背景的移民

趙美心迅速提出法案呼籲國會表決，立法禁止實施並譴責川普「公共負擔」新規則。趙美心提出的法案名為「禁止聯邦資金實施公共負擔法案」（No Federal Funds for Public Charge Act，HR 3222），她指出，川普政府最終採納由國土安全部於2018年10月提出的規則，如果合法移民使用過醫療補助、住房援助和糧食券（SNAP）等福利，將難以來到美國或獲得綠卡。這項變化可能使許多人退出公共福利，因為他們害怕失去獲得綠卡的機會，導致數百萬兒童和家庭的健康和貧困狀況惡化，這也可能使他們更難以在美國與親人團聚。

趙美心指出，從分離家庭到使用移民及海關執法局（ICE）突襲，故意恐嚇希望來到美國的移民，川普政府的移民政策一直是很殘酷的，永遠不會真正改善美國的移民制度，只會增加仇外心理和偏執。12日公布的「公共負擔」規則就屬於這種情況，嚇唬已經來到美國的移民，並奪他們合法享有的福利，而這些好處被證明可以幫助數百萬人擺脫貧困，並讓他們的孩子走上更美好未來的道路。現在移民將擔心獲得他們已經獲得的福利，將使他們失去綠卡或阻止他們的親人移民，這意味著更多的父母放棄他們需要幫助餵養孩子的福利，或拒絕接受醫療保健。結果導致更多的飢餓和疾病。

加州大學總校長納波利塔諾（Janet Napolitano）認為，川普政府擴大「公共負擔」定義，向國際社會發出了一個有害的信息：美國不希望其他國家派出他們最優秀和最聰明的人，來到這裡學習和增加大學知識交流，合作進行重要的研究，並為美國的經濟做出重大貢獻。這條規則還意味著一些加州大學的學生和其他加州居民，可能不願意尋求必要的援助，如預防性醫療保健、住房機會、教育和營養福利等。

她認為，該項新規懲罰和冷卻急需的合法移民或混合身分的家庭獲得的重要福利，不僅會導致有害的、意想不到的後果，還會引發質疑聯邦政府背後真正的意圖，造成不必要和誤入歧途的行動。

美華協會（OCA）指出，川普政府推出的公共負擔新規則，限制低收入移民、綠卡申請者和等候簽證的合法移民。然而，糧食券、醫療補助或住房援助等都可歸類為「公共負擔」，使用社會福利將被拒絕簽證或綠卡的機會。該規則還允許將年齡、教育水平和醫療條件視為決定美國政府有關單位可否受理的因素，直接歧視老年人、殘疾人和來自低收入或低教育背景的移民。

移民綠卡川普

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