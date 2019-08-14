新賓開學季 防彈書包開賣

2019-08-14 12:36 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



臨近開學，返校開學季(back-to-school)開始成為各大超市、文具店的主打銷售活動。今年返校季多了一項特殊的商品，佛州安全裝備公司Guard Dog Security成為首個入駐新賓州銷售的防彈廠商，Office Depot和Office Max等商店開賣防彈書包。

公司總裁席克(Yasir Sheikh)說，每個人都在談論校園槍擊，防彈書包可以有效保護學生，而現在的產品更輕便、價格更低、尺寸更適合學生。目前市售為學童提供的防彈書包，標榜有IIIA防彈等級，可以擋下手槍發射的子彈。

作為佛州的公司，Guard Dog Security的產品在佛州高中槍擊案後銷量暴漲。業內人士說，其實每當有死傷慘重的校園槍擊事件發生，就會出現消費者搶購防彈背包的現象。廠商近來開始瞄準新賓市場，推出從119元至299元不同價位的防彈書包。

雖然外觀看起來與普通書包並無區別，也有不同花色可供選擇，但防彈書包自重達3磅，幼小的學生很難承擔書加上書包的重量。武器專家也表示，一旦發生校園槍擊，學童到底能否來得及拿起防彈書包來抵擋，使用防彈書包到底能有多大的救命效果，都無法確知。