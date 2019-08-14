透明書包較安全？美國新州南河高中惹議

2019-08-14 12:36 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



新書包在許多學生開學前的必購清單之列。出於校園安全考慮，新州南河高中(South River High School)規定學生，在上課時只可將個人物品置放在透明書包之中，引發外界爭議。

根據學區網站，學生可背常規書包上學，但到校時必須放置在鎖櫃中，上課時所有個人物品必須在透明背包中清晰可見。學區總監Sylvia Zircher表示，該規定是出於安全考慮，也是學校所採取的安保措施之一；如果學生沒有透明背包，開學第一天可在學校購買，價格為12元。

新規定引發學生的強烈不滿。學生Saleem Nurallah在Change.org上發起倡議，要求學校允許學生使用任何書包，目前已收集超過700個簽名。他在倡議中表示，學校不應將學生視為犯人，更不應強制要求學生購買12元的透明書包，「這規定荒誕可笑，一個學校居然不允許學生把書包背到學校裏來。」

Sylvia Zircher回應稱，使用透明書包可提高校園安全，且學區正在減輕學生負擔。為了讓學生無需背負太多課本，南河高中新學年開始發放Chromebook筆記本電腦，鼓勵學生使用電子課本。他表示，高中已採購750台電腦，每臺300元，因此學生無需攜帶太多課本上學。