設陷阱？紐約華男申請政治庇護面試遭拒 一出門就被逮

2019-08-14 11:50 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



皇后區一名華裔男子以計畫生育為由申請政治庇護，日前到移民局面談後被拒，剛出移民局辦公室的門就被聯邦移民及海關執法局(ICE)的執法人員逮捕；移民律師表示此種情形少見，對社區民眾來說是個警示，應嚴格按照政庇相關要求申請，避免被懷疑真實性而入獄。

根據法律，移民不論以何種簽證類型入境美國，應在入境後的一年之內提交政庇申請，移民局收到和受理申請後會安排打指紋和面談；面談時若移民官決定通過申請，當事人可在一年後申請綠卡，移民官若拒絕了申請，案子會被轉至移民法庭，由法官來審核申請是否符合政庇的相關要求，再做最終決定。

這名華裔男子之前持旅遊簽證來美，後來提出政庇申請，移民局通知他8月初面談，但面談當天被移民官問了幾個問題後就遭拒，且ICE的執法人員已守在移民局辦公室的門口，他一出門即被捕，下月上庭；本應一起前往面談的妻子和孩子當天並未前往，因此躲過執法人員。

「從業這麼多年，我還從未遇過這種處理。」移民律師冉燕飛表示，此事看起來像「設陷阱」，「面談隨便問幾個問題、然後拒絕申請、出門就抓人，這對其他政庇申請者來說是個警示，大家會猶豫和擔心：一，還要不要申請政庇，二，通知面談該不該去。」

冉燕飛說，有不少民眾持B類旅遊簽證來美，但允許合法居留的時間僅有半年，超過半年需要申請延期；而政庇應在入境美國後的一年內提出，有的人決定申請政庇，就沒有申請延期，因此留下逾期居留的紀錄，導致移民官對案子產生懷疑、做出拒絕政庇申請的決定，申請者也就有被逮捕的風險。

冉燕飛還說，總統川普很難通過國會改變一些移民法律和政策，故轉而投向行政性的執法舉措來體現其理念，日前在全國範圍內抓無證客就是其中之一，以求有震懾效果。