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賓州遇6連撞車禍 肇事者亡可追償遺產

2019-08-14 11:51世界日報 記者張晨／紐約報導

來自福州的孫先生5日與一同在賓州打工的同事開車返回紐約的途中遭遇車禍，六車連撞，而造成事故的肇事車輛車主在車禍中喪生，同事也昏迷至今在重症監護室中觀察，由於肇事車有30萬的保險，不知如何求償更多；律師表示，可追償過世肇事者的遺產，當有訴訟請求時，即使當事人已過世，遺產也不能隨意分配。

孫先生13日到美國福建同鄉會法律諮詢求助，他說，5日下午和同在賓州一家餐廳打工的同鄉開車返回紐約時發生了六車連撞車禍；幾個同鄉均家在紐約，且駕駛的車也是紐約牌照，當時自己處於第三輛的位置，副駕駛座完全變形，同鄉昏迷至今已花去了大量的醫藥費，但肇事車主過世，不知如何求償。

律師吳聖洋表示，根據紐約州法律，孫先生可先使用無過失險(No Fault)進行初期的醫療和工資損失賠償，且需要在30天內進行申請；而保險之外的經濟賠償則可等待肇事車主的遺產代理人在清算過世者的所有遺產後進行索賠，因為那時該肇事車主擁有的所有財產，都已一目了然。

吳聖洋指出，賓州對責任險的要求比紐約要寬鬆，紐約要求車主最低需買到2萬5000元，但賓州1萬5000元即可，而這次肇事車有高達30萬元的保險，雖在事故中對其餘五輛車的賠償數額來說只是杯水車薪，但可見該車主還是擁有一定經濟實力或財產。

他表示，在有訴訟請求時，肇事者的所有財產均會由遺產代理人進行保管，並由遺產代理人進行後續賠償事由的處理，這筆財產無論多少，均不會被分配，需等待訴訟會賠償結束後方可再次進行分配。

賓州高速六車連撞，肇事車主死亡，紐約華裔車主求償。 (當事人提供)
賓州高速六車連撞，肇事車主死亡，紐約華裔車主求償。 (當事人提供)
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紐約遺產車主車禍

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