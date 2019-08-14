川普降低保育門檻 環團：加速物種滅絕

2019-08-14 11:58 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



川普新政降低保育門檻，拉高了瀕危物種認定標準，勢必將引發聯邦政府與環保團體的論戰！在與中國大打貿易戰的當下，美國國內工業發展已成優先選項，但為此恐要犧牲自然生態。環保方祭出「撞毀推土機」、「揮舞大鐵球」等字眼，猛酸川普政策如同破壞怪獸的國家機器，但民間團體與聯合國約束力不足，瀕危物種的命運將面臨考驗。

兼顧保育的開發？

根據《CNN》報導，此次變革是針對魚類及野生動物署、海洋及大氣署，改動了受保護物種的判定標準。保育類物種定義的認定從嚴後，保育區域的劃定將大幅縮減，可預期將有大量瀕危物種不再受妥善保育。不受保護的自然地增多，工業便有機會進駐開發，引發環保團體對物種原生棲地破壞殆盡的擔憂。

根據《BBC》報導，美國政府著手翻修《瀕危物種法案》，緊縮對Ｅ-瀕危（Endangered）、Ｔ-受威脅（T hreatened）物種的認定標準。美國內政部長大衛柏恩哈德（前石油業說客）於12日宣布此重大變革，並立下但書「仍將保有終極目標─復育那些最稀有的物種。」新修政令將在30天內生效，主張更高效率利用環境資源，達成所謂「接地氣」式的保育。

推土機與大鐵球

環保團體批判宣稱這會讓許多物種加速滅絕，縱容工業在生態多樣性領地上開疆拓土。生物多樣性中心瀕危物種召集人諾亞葛林沃德表示：「這些變革就像開推土機輾過瀕危物種法案，無視美國最脆弱的野生物種。」新墨西哥州民主黨參議員湯姆烏鐸表示，「新政就像是揮舞著破壞大鐵球，肆虐我國最老牌有效率的環境法案。」

根據《The Hill》報導，民主黨員與環團人士已於週一誓師，要起訴川普當局與工業界的不法勾結。「必須由科學引領我們往哪走，不是美元說了算。」認為這是川普不屑氣候變遷說的又一系列現實作為。這項新政對美國經濟的提升效果，對自然生態及瀕危物種的衝擊，甚至對川普2020選情的影響，仍有待後續觀察。

川普新政一旦上路，美麗的帝王斑蝶可能首當其衝。（photo by Pixabay） 分享 facebook

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