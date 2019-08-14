警員急智！用中餐外賣交換 男子放棄自殺

2019-08-14 11:13 世界日報 記者 世界日報 記者 呂賢修 ╱綜合報導



新澤西州紐瓦克市警方13日公布警員隨身錄像，一名警員以中餐外賣救了人命。

警方表示，上周六上午11時，緊急狀況處理警員Jason Inacio據報到100 block of Livingston Street，錄像顯示，一名男子持刀指著自己的脖子，揚言自殺，並說家中還有個13歲女兒。

對話過程中，男子表示想吃中餐外賣，警員回應，如果願意配合就醫，就可吃中餐外賣。他向男子展示食物，並引導對方放下刀子。

男子隨後送醫接受精神評估。警方表示完美結局是平日訓練的成果。

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