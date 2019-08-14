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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

無違規肇事卻遭起訴 被放大的「死者為大」

警員急智！用中餐外賣交換 男子放棄自殺

2019-08-14 11:13世界日報 記者呂賢修╱綜合報導

新澤西州紐瓦克市警方13日公布警員隨身錄像，一名警員以中餐外賣救了人命。

警方表示，上周六上午11時，緊急狀況處理警員Jason Inacio據報到100 block of Livingston Street，錄像顯示，一名男子持刀指著自己的脖子，揚言自殺，並說家中還有個13歲女兒。

對話過程中，男子表示想吃中餐外賣，警員回應，如果願意配合就醫，就可吃中餐外賣。他向男子展示食物，並引導對方放下刀子。

男子隨後送醫接受精神評估。警方表示完美結局是平日訓練的成果。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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