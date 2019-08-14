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全美最佳385所大學 大華府占32所、維州居半

2019-08-14 11:10世界日報 記者張筠／華盛頓報導

普林斯頓評論(Princeton Review)近日公布「全美最佳385大學榜單」，大華府32所大學上榜，維州有維吉尼亞大學(University of Virginia)等16所，占大華府的50%，馬州有馬里蘭大學(University of Maryland)等11所，華盛頓特區也有喬治華盛頓大學(George Washington University)等五所進入榜單。

普林斯頓評論以學術水平、行政工作、教育政策以及師生生活水平等為主要評選標準，根據14萬學生的調查結果最終選出385所全美最佳大學。

位於馬里蘭首府安納波利斯(Annapolis)的聖約翰學院(St. John`s College)在教課堂體驗一項中排名全美第五，接受調查的學生們表示該校教授重視課堂參與度，給予學生合理的討論時間，教師授課和學生發言的比例妥當，且教學設備齊全；該校學生對教授的評價也在全美排名第五，師生互動良好，且教授在課後也提供學生充足的輔導。

馬州的美國海軍官校(U.S. Naval Academy)在教學設備中排名全美第五，巴爾的摩的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)該項排名全美第十，巴爾的摩的古徹學院(Goucher College)則擁有全美最多的國際交換項目。

維州擠進該榜單的高校數量是大華府最多，共有16所，其中維州歷史名校州立威廉瑪麗學院(College of William and Mary)在圖書館一項中排名全美第六，該校學生在普林斯頓評論的「最開心學生」列表中也排名第六。

在校園食物一項中，維州多所大學名列前茅，維州科技大學(Virginia Tech)排名全美第五，詹姆士麥迪遜大學(James Madison University)和里奇蒙大學(University of Richmond)分別位於第八和第12，里奇蒙大學另被評為全美第五美麗的大學。

普林斯頓評論同時也對需要改進方面進行排名，維州喬治梅森大學(George Mason University)在「最糟糕教授」中排名第13，馬州的索爾茲伯里大學(Salisbury University)學生反應課後很難找到教授，而海軍官校的學生不開心程度在全美排名第四，學生們表示壓力過大。

維州威廉瑪麗學院在圖書館一項中排名全美第六，在「最開心學生」列表也排名第六。...
維州威廉瑪麗學院在圖書館一項中排名全美第六，在「最開心學生」列表也排名第六。(校方網站)
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華盛頓海軍圖書館

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