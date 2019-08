淫魔艾普斯坦胞弟 財富來路也不明

2019-08-14 03:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合12日電



已自殺身亡的少女淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)在押期間宣稱身家約5億5000萬元;遭艾普斯坦染指的被害女性透過律師表示,艾普斯坦可能在境外銀行藏匿更多資產,他們將轉向艾普斯坦唯一在世的近親、胞弟馬克‧艾普斯坦(Mark Epstein)求償。

少女淫魔艾普斯坦位於巴黎16區的寓所。 美聯社 分享 facebook

代表被害人的律師莉莎‧布魯(Lisa Bloom)說:「我們才正要開始追究。」

華爾街日報記者8日詢問馬克關於艾普斯坦的財務利益,以及他與哥哥的錯綜財務關係時,拒絕回答並表示:「我沒時間談這個,也不打算和任何人討論。」

艾普斯坦上月不認罪聯邦檢察官指控他長年性剝削數十名少女等性販運罪名,可能面臨最高45年徒刑。艾普斯坦9日在紐約市牢中自殺身亡,但他的遺產仍須面對法院與受害人。

在2010年3月由兩名原告提起的控訴中,艾普斯坦援引憲法第五條修正案,不得在任何刑事案件中被迫自證其罪的權力,拒答他是否移轉詐騙潛在的貸方。

金融富豪艾普斯坦的龐大財富來源成謎,部分資產為夥伴共同擁有;資產研究顯示,馬克的身家顯然相對稀少,且也很難評估。

艾普斯坦上月尋求保釋時,馬克表示願意出售價值10萬元的佛州公寓;去年秋季,其弟馬克與至少一名共同擁有者捐贈一艘市值曾高達100萬元的豪華遊艇,給一個小型非營利組織。

紀錄顯示,遊艇捐贈時,馬克面臨6萬7261元的賦稅留置權,但未紀錄稅務支配;他十年前面臨另一項賦稅留置時,捐贈至少50萬元給母校柯柏聯盟學院(Cooper Union for the Advancement of Science and Art),馬克不久後成為該校董事會主席。

馬克與哥哥最著名客戶威斯納(Leslie Wexner)曾擁有的曼哈頓上東城一棟200間房的公寓有密切的財務關係;紐約州紀錄顯示,這棟房產1990年代初期由艾普斯坦的曾擁有的投資企業買下,馬克一度被列為該公司總裁。