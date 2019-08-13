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華為在美增聘三名律師 強化遊說火力

2019-08-13 18:26經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

隨著來自川普政府的制裁持續升高，華為已延攬三名專精於經濟制裁的律師，加入華為在華府的遊說陣容。

彭博資訊報導，根據向美國參議院提交的文件，華為的遊說活動已於7月展開，集中在「出口管制、貿易制裁，以及其他和國家安全相關的議題」。

日經新聞報導，華為聘請的三名來律師自盛德律師事務所（Sidley Austin），分別是Robert Torrensen、Thomas Green和Mark Hopson，專長為白領犯罪和經濟制裁。盛德先前就已協助華為處理在美國面臨的法律挑戰，包括財務長孟晚舟的刑事訟案，這次合作深化兩者間的合作關係。

在川普政府以國安疑慮為由禁止華為採購美國技術之後，華為便面臨生存威脅。雖然\美國總統川普曾暗示會放寬對華為的限制，但最後還是取決於美中貿易談判的結果。

聯邦文件顯示，還有另外兩家美國律師事務所Jones Day、Steptoe & Johnson協助華為在美國的遊說工作，主要負責「外國投資、政府採購、和美國國防授權法相關的安全議題，以及和商務部和白宮相關事務」。

今年來，華為已在遊說方面投入12.5萬美元，去年全年的採購金額為16.5萬美元。

華為最近延攬三名專精於經濟制裁的律師，強化在華府的遊說火力。路透。
華為最近延攬三名專精於經濟制裁的律師，強化在華府的遊說火力。路透。
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