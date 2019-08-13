川普要移民自給自足 全力排除貧窮者

2019-08-13 15:43 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國總統川普似乎已經對繞過國會駕輕就熟，他13日對視為眼中釘的移民問題開槍，發佈行政命令表示，若移民申請政府的社會福利，將會讓他們更難拿到居留權。川普正義凜然地強調「美國精神就是自給自足」，簡單說，此命令就是排除收入水準較低的移民入籍美國，減少美國公共福利資源的壓力，預計有2200萬名沒有公民身份的合法移民受影響。

公共收費享有的定義

根據《英國廣播公司》報導，川普13日公布新制「公共收費」，定義是在36個月內收到任何一項公共社會福利超過12個月的移民，就算是公共收費享有者，上述社會福利包含保障收入、臨時現金救助、糧食援助與公共住房補助等。此制度將於10月15日就上路。

而享有公共收費的移民若申請暫時簽證或永久簽證（居留權）都會被打回票，這項新制針對的就是目前美國境內、還沒獲得美國公民身份的合法移民，因為會收到公共社會福利者通常都是收入水準較低的人，此舉顯然是「排貧移民」。這項隱含排貧、爭議性十足的制度屬於繞過國會批准的行政命令，直接落實川普的意志，但此命令因影響性很大（初估2200萬移民），繞過國會審查更受到批評。

我行我素的惡法

《路透社》報導，無邊界聯盟主席蘭德批評說，這是川普再度「我行我素」的最新力作，不停濫用行政命令通過一些肯定過不了國會的惡法，此法一頒布，公共社會福利也該更名，移民會為了想申請成為美國公民，將不敢使用合法移民本該依法享有的福利，這哪裡還算公共社福？

蘭德引用該聯盟的評估說，公共收費法頒佈會直接砍掉一半的申請人（一半的移民寧願不要福利也要拼申請入籍），但其實新制還有另一條規定，不享有公共收費者只是申請簽證的「消極因素」，積極因素則是移民需提出不低的收入水準報告，以供國家審查。

違反自由女神精神

蘭德痛批，這根本違反美國的驕傲、自由女神像題詞「把海灘上受苦難、受貧窮所擊、渴望自由的人都給我，我將為他們舉起通向幸福的明燈」，當時的題詞是接納移民、難民，這才是美國該有的大國文化。

而據《財金時報》報導，川普對於批評不置可否，他聲稱每年能省下24.7億美元的公共福利支出，並很自豪表示，這有助於刺激非美國公民的移民更努力向上，一旦他們能自給自足，就不會成為美國人的包袱。

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