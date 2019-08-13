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維州極右派政客 古奇內利找到新舞台

2019-08-13 15:41世界日報 記者許惠敏╱維州報導

川普政府12日上午在白宮新聞室發布「領福利就不給綠卡」細則，並從10月15日起執行，高調宣布此政策的是6月初才由總統欽點的移民局代理局長古奇內利(Ken Cuccinelli)。

這個全國媒體的新面孔，對維州州民卻不陌生。

作為南北戰爭捍衛奴隸制的最北一州，維州隨著移民人口的多元，政治版圖也在過去20年由紅轉紫，但古奇內利從2002年州參議員踏入政壇起，高舉強硬極右派政見旗幟，從不曾軟化。他反移民、反同性婚姻、否定氣候變遷立場強硬，2010年當選維州檢察長(Attorney General)，是他從政攀上的第一座高峰。他主張執法人員可以臨檢車輛，盤查駕駛的移民身分，但該政策主張最後未獲州議會通過。

古奇內利也是領全美之先，2010年將歐巴馬政府告上聯邦法院的第一位州檢察長，他宣稱「可負擔健保法」(ACA)違憲；之後，他也頑強抗拒維州擴大白卡計畫(Medicaid Expansion)。同一年，他質疑環保署對溫室效應危害公眾健康做出的研究結論，要求該署重新調查，他辦公室發布的新聞聲明說：「我們不允許非民選官僚使用偽造數據來重新規範工業並讓經濟陷入困境。」他並將維吉尼亞大學的研究氣候變遷小組教授告上法庭，纏訟多年後，維大勝訴，為學術自由打贏一仗。

和妻子育有七個子女，古奇內利反同性戀，挑戰維州的反雞姦法，並稱「同性戀是反自然和有害社會的行徑」，他反對無證移民接受公共福利、公立教育，和「反同婚」一樣，立場從未鬆動，因此，接任代理移民局長短短兩個月就宣布執行川普政府對申領綠卡移民設限的「公共負擔」(public charge)政策，維州人對此並不意外。古奇內利在州檢察長任內，曾被州內一群「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA)夢想生聯名控告，因為古奇內利下令，無證移民就讀州立大學不得享有和維州州民一樣的低廉學費。

古奇內利的鐵腕作風為他贏得知名度，但風評則兩極，2013年他代表共和黨參選維州州長，卻未依循維州政治「先辭職再競選」的先例，成為維州歷史上帶職競選州長的第一人。

2013年期中選舉，共和黨在維州一敗塗地，古奇內利以5萬6000多票敗給第一次參選公職的民主黨商人麥考利夫(Terry McAuliffe)。

沉潛幾年後，古奇內利受川普重用出掌移民局，自己的政治生涯攀上第二高峰，新官上任三把火，應是古奇內利報答總統知遇之恩的方式。

移民川普氣候變遷

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