領福利就不發綠卡 川普移民新規讓美國年省22.7億美元

2019-08-13 15:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 /綜合12日電



紐時報導,川普新規將有利於有錢人拿綠卡,且每年可為納稅人節省22.7億美元。 美聯社 分享 facebook 川普政府的移民新規定有利有錢人拿永久居民身分(綠卡),國土安全部估計每年可節省納稅人22億7000萬美元,相當於為每一個美國人省下6.89美元,並影響逾38萬名綠卡申請人。

「紐約時報」報導,根據聯邦公民及移民服務局(USCIS)發表的新規定,預測綠卡申請人的經濟狀況將是未來USCIS審查重點,而且能夠說英語、拿出財力支援文件、又有私人健保的申請者,申請過關的機會可能高於未來或許需要醫療補助計畫(Medicaid)或住房補助的申請人。

川普政府官員希望,這項嚴格的政策將有利於財力更好的申請人,長期得以改變美國移民申請者的成分。

USCIS代理局長古奇內利(Ken Cuccinelli)12日在記者會上說:「這項新制對於納稅人的好處,在於引進新血成為美國公民,在先成為合法永久居民時,移民體系得以確保這些人能夠自力更生、不會仰賴福利制度,特別是在福利國家大行其道又成本高昂的這個時代。」

福斯新聞網(Fox News)報導,國土安全部估計上述移民新制可望每年為納稅人省下22.7億美元,相當於為每位美國公民省下約6.89美元。

若考量到申請綠卡耗費的文書作業、法律費用及因此喪失的薪水,每年所有綠卡申請人將為此付出成本4500萬美元至1億3000萬美元不等,影響到38萬2000名申請人,相當於每人117美元。

華府保守智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)在2015年一項研究指出,申請移民身分的一般家庭,每年需要的社會福利大約是6234美元。

紐時的報導提到,紐約自由女神像的底座內部牆上鑲有一塊銅牌,上面刻著猶太裔女詩人Emma Lazarus的14行詩「The New Colossus」(新巨人),開頭就是歡迎外國移民的字眼「你的貧困弱病、你那蜷縮著的芸芸眾生」(your tired, your poor, your huddled masses)。

當媒體問到這句話的意思時,古奇內利答覆說「我當然沒有要把任何東西從自由女神拿下來,我們身為全世界最歡迎移民的國家之一,有很長歷史」。