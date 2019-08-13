川普「公共負擔」新規嚴酷 移民團體宣告提訴

2019-08-13 15:37 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



移民權益倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)12日表示，將提起訴訟挑戰川普政府以「公共負擔」(public charge)為由的「領福利就不給綠卡」移民新規，因為這項規定剝奪身為少數族裔的移民，只對富有的移民有利，讓收入較差的移民處於劣勢。

「領福利就不給綠卡」訂於今年10月15日上路實施，根據新規，國土安全部審查綠卡及簽證申請時，將擴大考慮申請人的收入高低，以及是否患有慢性疾病、是否使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)或糧食券等社會福利。

「全國移民法律中心」表示，這道規定將讓移民嚇得生病卻不敢看醫生，規定實施之後恐怕遭到擴大解釋。

「人道移民權利聯盟」(Coalition for Humane Immigrant Rights)則指出，在社區當中最為脆弱、資源最有限的族群，將成為這項新規定最主要的受害者。

「美國醫藥學院協會」(Association of American Medical Colleges)會長史克爾頓(David Skorton)12日發表聲明表示，川普政府這道新規，將使得身為非公民的移民在需要醫療照顧的情況下不敢就醫，結果將導致病情惡化，健康照護不均問題持續擴大，並且造成醫療成本更加提高。

「美國醫藥學院協會」是美國重要醫學組織，成員包括150多所來自全美各地的醫學院，以及全美400多家教學醫院。

加州聖塔克拉拉縣府律師威廉斯(James Williams)發表聲明指出，他的辦公室正對這項新規展開研究，並且針對任何法律選項進行討論，避免這項新規將對社區帶來負面衝擊。

加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)12日也承諾，對於川普政府的「公共負擔」移民新規將會挑戰到底；貝塞拉在聲明中指出：「這項卑鄙的規定是川普政府攻擊少數族裔家庭與低收入社群的最新手段。」