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「公共負擔」新規實施 綠卡門檻越來越高

2019-08-13 15:36世界日報 編譯陳韻涵／綜合12日電

川普政府12日宣布強硬的移民政策，瞄準利用糧食券和住房補貼等福利的合法移民。 歐...
川普政府12日宣布強硬的移民政策，瞄準利用糧食券和住房補貼等福利的合法移民。 歐新社
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川普政府12日宣布強硬的移民政策，瞄準利用糧食券和住房補貼等福利的合法移民；這份共800頁的文件14日將透過「聯邦公報」(Federal Register)正式宣布，10月付諸實行。

何謂「公共負擔」？

公共負擔是評估移民申請人是否會依賴政府生活的標準，原本規定被納入評估範圍的福利包括現金補助和Medicaid資助的長期照護；新規定將評估範圍擴大至包括糧食券、房屋補助等部分。

簡言之，「公共負擔」就是社會的負擔。

新規用意為何？

移民當局常要求綠卡申請者提出不會淪為公共負擔的證明，包括醫療和吃住方面；新規要求申請者通過語言能力考試，並要求更嚴格的醫療檢查，惟庇護申請者和難民可豁免公共負擔評估。

研究調查人員看法為何？

為期60天的公聽會已於去年12月結束，智庫「城市研究所」(Urban Institute)調查指出，超過13%的移民家庭成人因為擔心成為公共負擔，而放棄支領糧食券和住房補貼；擔心支領福利而影響綠卡持有權的移民人數，在低收入家庭中增至20.7%。

另有15%的移民家庭，其家庭成員都持有綠卡，但擔心永久居留資格受影響，未於過去12個月使用社會福利。

此外，城市研究所的健康政策中心去年研究顯示，多達680萬的美國籍孩童註冊Medicaid和兒童健康保險計畫(CHIP)，但這些孩童的非公民父母可能受到新規定影響。

衝擊為何？

倡議者、醫師、公僕和民主黨人擔心，新規將讓利用政府福利的貧窮移民父母，取消為孩子註冊登記營養與醫療計畫，即便本身是美國公民，卻仍有家人為非居民的兒童。

新規會面臨法律訴訟嗎？

多個團體矢言提告，「全國移民法律中心」即是其中之一；該中心認為新規定對富有移民有利，把低收入移民推入劣勢。

移民綠卡

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