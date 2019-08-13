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影／湖水池塘遭藍綠藻汙染 毛小孩玩耍後死於非命

2019-08-13 14:04聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國今夏陸續傳出狗狗突然死於非命，由於牠們都曾在池塘與湖泊玩耍，有學者就懷疑毛小孩們因為口渴，喝下含有毒藍綠藻（Blue-green algae）的水。

目前北卡州、德州與喬治亞州都傳出類似案例，北卡州威爾明頓（Wilmington, NC）居民馬汀（Melissa Martin）就在臉書貼文指出，她帶3隻小狗到附近池塘玩耍後，領著牠們回家洗澡，但毛小孩們開始抽蓄。儘管立刻送到獸醫院，仍在當天深夜回天乏術，認定是被致命的藍綠藻毒害。

德州案例則發生於奧斯汀，米納奇諾（Mia Mineghino）、薩卡爾（Claire Saccardi）及斯坦頓（Brittany Stanton）分別於7月初和8月初，帶著自家小狗到當地狗公園「紅芽島」（Red Bud Isle）嬉戲玩耍，3隻毛小孩都在瓢蟲湖（Lady Bird Lake）玩水，也都在1個小時內死亡。當局目前認定，這3隻毛小孩死於湖內可能存在、由藍綠藻產生的神經毒素，已豎立告示牌，建議毛小孩主人不要讓寵物下水遊玩。

維吉尼亞理工學院教授施梅爾（David G. Schmale III）表示，藍綠藻又被稱為「藍綠菌」（Cyanobacteria），是一種原始的光合生物，能透過光合作用獲取賴以為生的能量及釋出氧氣，可能在過程中產生毒素，懷疑是狗狗口渴，喝下遭到汙染的水。

媒體指出，雖然藻類自然出現在水中，但藍綠藻被認為是有害藻類繁生（HABs），通常出現在夏季炎熱且停滯的湖水和池塘，並含有一種簡稱BMAA的神經毒素，可對生物產生強烈毒性，加速腦神經退化、四肢肌肉萎縮等症狀，足以殺死人類、寵物與野生動物。

美國德州奧斯汀的「瓢蟲湖」近期一連有3隻狗狗先後在湖中玩耍後，都在不到一個小時內...
美國德州奧斯汀的「瓢蟲湖」近期一連有3隻狗狗先後在湖中玩耍後，都在不到一個小時內死亡。北卡州與德州也都傳出相同案例，有學者就懷疑毛小孩們因為口渴，喝下富含有毒藍綠藻的水後死亡。圖片擷取YouTube/Inside Edition影片
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毛小孩寵物獸醫

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