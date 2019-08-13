影／湖水池塘遭藍綠藻汙染 毛小孩玩耍後死於非命

2019-08-13 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國今夏陸續傳出狗狗突然死於非命，由於牠們都曾在池塘與湖泊玩耍，有學者就懷疑毛小孩們因為口渴，喝下含有毒藍綠藻（Blue-green algae）的水。

目前北卡州、德州與喬治亞州都傳出類似案例，北卡州威爾明頓（Wilmington, NC）居民馬汀（Melissa Martin）就在臉書貼文指出，她帶3隻小狗到附近池塘玩耍後，領著牠們回家洗澡，但毛小孩們開始抽蓄。儘管立刻送到獸醫院，仍在當天深夜回天乏術，認定是被致命的藍綠藻毒害。

德州案例則發生於奧斯汀，米納奇諾（Mia Mineghino）、薩卡爾（Claire Saccardi）及斯坦頓（Brittany Stanton）分別於7月初和8月初，帶著自家小狗到當地狗公園「紅芽島」（Red Bud Isle）嬉戲玩耍，3隻毛小孩都在瓢蟲湖（Lady Bird Lake）玩水，也都在1個小時內死亡。當局目前認定，這3隻毛小孩死於湖內可能存在、由藍綠藻產生的神經毒素，已豎立告示牌，建議毛小孩主人不要讓寵物下水遊玩。

維吉尼亞理工學院教授施梅爾（David G. Schmale III）表示，藍綠藻又被稱為「藍綠菌」（Cyanobacteria），是一種原始的光合生物，能透過光合作用獲取賴以為生的能量及釋出氧氣，可能在過程中產生毒素，懷疑是狗狗口渴，喝下遭到汙染的水。