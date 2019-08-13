「公共負擔」法律早明定 川普明確規範

2019-08-13 14:12 世界日報 記者尚穎／橙縣報導



川普聯邦政府12日宣布「公共負擔」規定說明 ，明確要求申請綠卡和合法身分的移民，須證明他們不會成為美國的負擔。橙縣社會服務局12日在聖塔安那市舉辦便民活動，幫助符合條件的低收入民眾申請補充性福利。但社會服務局發言人特茲爾（Laura Turtzer）對聯邦政府的新規不作評論。申請橙縣政府福利是否會影響綠卡？特茲爾建議，有類似疑問或有任何顧慮的申請人，須尋求專業律師確認信息的可靠性，也需要與律師咨詢自身情形的個案是否受影響。

移民律師陳啟耕建議移民在成為公民前，各種福利最好不用。目前的情形，移民局不僅會嚴查申請人是否用過公共福利，而且會評估申請人未來是否有可能用的情形。假如被認定未來申請人有跡象繼續使用福利，後果很不好，因為移民官的行政裁量權限非常大。

律師張軍分析，美國移民法長久以來存在相關「公共負擔」的法律規定，諸如美國公民如果擔保自己的配偶或家人移民美國，需要出具擔保證書，保證授與擔保對象成為美國綠卡持有人之後，不會成為美國納稅人的負擔。如果被擔保者享受美國社會福利，需要擔保人來埋單。

但長期以來，政府在這些方面的執法力度欠缺嚴格執行，幾乎無所作為。所以，幾乎沒有看到過有人因為擔保對象享用公共福利而為其買單的情形。

川普政府執政後，一直試圖採取嚴格移民高壓政策，包括減少合法移民。但是一些自由派控制的地區，如加州、紐約州等與聯邦不同調，陸續推出甚至覆蓋非法移民的高福利政策 。聯邦與地方各行其道，各自為其選民負責。

張軍分析，川普政府的做法，一方面試圖兌現其選前對選民的承諾，另方面或希望通過聯邦政策改變現狀。但美國是聯邦制國家，各州有獨立的立法。如此，便造成中央與地方的矛盾。但憲法賦予總統執法權，聯邦移民法由聯邦政府執行，即使各州法提供移民享受各種福利政策，但川普政府公佈的「公共負擔」強化政策勢必加強移民局的執法力度，對移民綠卡身分的影響可想而知。