親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億天價

申請綠卡者 宜停領福利

2019-08-13 14:11世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

談論已久的「領福利就不給綠卡」，訂10月15日生效實施，將使聯邦官員有更大權力拒發綠卡，尤其對領取政府補助的綠卡申請人。周一公布的這項新法規，將影響不少已在領取福利的孩童與長者。移民律師指出，未來擔保人得替綠卡申請者全權負責，呼籲目前正準備或已申請政府福利的移民，最好盡快停止，避免日後申請綠卡甚至入籍時受到影響。

事實上，之前聯邦法就已經明訂，申請綠卡或美國合法身分的人，都不能成為公共負擔（Public Charge），但川普政府12日將構成「公共負擔」的定義列舉清楚，並擴大適用範圍，包含的福利項目有社會安全補助金 (Supplemental Security Income，SSI) 、家庭臨時急救金 (Temporary Assistance for Needy Families)、聯邦醫療補助計畫 (Medicaid) 及糧食券(SNAP)。

移民律師姜國棟表示，美國不接收成為公共負擔者並不是新法律，但因該法對於何為「公共負擔」的解釋不明確，執法者也跟著睜一隻眼閉一隻眼。過去幾十年，只要綠卡申請者不領取美國政府現金補助，領取其他福利都不構成問題。但川普政府將構成「公共負擔」的項目逐一列舉，意味著目前領取殘障人士補助金、使用白卡、學校提供的免費午餐等福利的移民，都將受到影響，特別是許多華人喜歡拿白卡（Medi-Cal） 在美國生小孩，若想移民美國，最好別領相關的政府福利。

通常領取政府補助的移民多半是孩童或年長者，青壯年族群比例占少數。移民律師蔡玟慧認為，該法規將領取這些醫療、社會等福利的項目擴大，也是在響應川普想留下菁英移民的政策，希望留下能為美國帶來經濟效應的人才，而不是小孩或老人。

雖然領取政府福利的移民在申請綠卡時，在未來遭拒的可能性大，但也有律師認為，在這方面可能還是存在一些例外，包括緊急或突發狀況等。

移民律師王振邦提醒申請綠卡者，在移民局面談時，「必須說實話」，若曾領取過政府福利，最好提出合理的證據與理由。

王振邦表示，美國政府不希望移民變成公共負擔，但有些人並不是有意要領取政府福利，例如：觀光客到美國觀光，卻突然重病開刀，需要政府補助；留學生被強暴意外懷孕，不得已得墮胎等，需使用政府資源等。他相信移民局還是會依據個案的年齡、健康狀況、財產、教育水平、及特殊狀況等，判斷申請人是否真正是美國的「公共負擔」，呼籲民眾別為該法感到恐慌。

另外，許多在過去領取政府福利的移民，對往後的綠卡申請案感到十分擔憂，擔心該法可能有追溯期？對此，多位律師一致指出，由於法律經常變更，且該法規擬在10月15日生效，在生效前的作法應不致影響申請案件，不過都建議民眾，最好趕緊停止領取政府福利，否則未來將可能影響申請移民。

移民綠卡川普

相關新聞

影／湖水池塘遭藍綠藻汙染 毛小孩玩耍後死於非命

2019-08-13 14:04

領福利不發綠卡 川普移民新規讓美國年省22.7億美元

2019-08-13 15:40

川普「公共負擔」新規嚴酷 移民團體宣告提訴

2019-08-13 15:37

「公共負擔」新規實施 綠卡門檻越來越高

2019-08-13 15:36

川普拚經濟 瀕絕動物慘了

2019-08-13 14:33

「公共負擔」法律早明定 川普明確規範

2019-08-13 14:12

美國歡迎移民？紐時：拿出你的財力文件

2019-08-13 14:11

領福利就不給綠卡 10月中上路 川普政府新招要求自食其力

2019-08-13 14:11

美移民新規：領福利就不給綠卡

2019-08-13 14:10

荒淫富商獄中自殺身亡 FBI搜艾普斯坦私人小島

2019-08-13 12:44

18歲就能買槍，美國5分之1擁槍者無須調查背景...白宮記者揭千萬把黑槍內幕

2019-08-13 12:08

憂社區貴族化 民眾反對歐巴馬總統中心

2019-08-13 11:09

他立志幫金門大橋築一張網！自己也痛過 海獅救了他

2019-08-13 09:42

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

川普「陰謀論」推文挨批 康威替總統辯護

2019-08-12 17:05

民主黨全民健保主張 工會有力挺有反對

2019-08-12 15:24

魅力爆發！華倫在愛阿華州民調急升 直逼白登

2019-08-12 15:22

全民健保錢從哪來？民主黨大混戰辯論「加不加稅」

2019-08-12 15:19

暖心！ 美9歲小女孩酷暑中送大愛

2019-08-12 14:48

艾普斯坦「戀童癖島」成景點 惡名來自逼14歲以下賣淫

2019-08-12 14:46

美淫魔富豪獄中亡 皮條客女友成頭號調查目標

2019-08-12 14:42

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

「找警察自殺」日增 洛縣市警局避處理

2019-08-12 14:11

白思豪選美國總統 愛州活動場面冷清僅15選民出席

2019-08-12 14:10

美名校生靜坐 教授剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 14:03

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42
看更多

熱門文章

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

公益掩護拉皮條 美淫魔身家竟跟「維密」內衣牽扯不清

2019-08-13 11:00

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億

2019-08-13 14:30

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

直升機垂吊秀繩索斷裂 2士兵從高空墜落死亡

2019-08-13 13:22

特斯拉開啟自動駕駛 撞上拖車瞬間成火球

2019-08-13 13:00

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

不計代價硬脫歐 民調：5成4英國人支持

2019-08-13 09:23

什麼這麼香？大象尋味而來 衝撞牆壁踩死11歲女童

2019-08-13 10:43

波音引擎空中解體 鐵片像「子彈」從高空墜落

2019-08-13 09:49

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

洗產地躲關稅降價求存 細數貿易戰火下的中企花招

2019-08-12 18:02

龐貝古城出土「巫師的珍藏品」考古學家推測為儀式道具

2019-08-13 09:57

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

川普政府新規定：將拒發綠卡給領取社會福利的合法移民

2019-08-13 07:15

美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

2019-08-12 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top