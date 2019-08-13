申請綠卡者 宜停領福利

2019-08-13 14:11 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



談論已久的「領福利就不給綠卡」，訂10月15日生效實施，將使聯邦官員有更大權力拒發綠卡，尤其對領取政府補助的綠卡申請人。周一公布的這項新法規，將影響不少已在領取福利的孩童與長者。移民律師指出，未來擔保人得替綠卡申請者全權負責，呼籲目前正準備或已申請政府福利的移民，最好盡快停止，避免日後申請綠卡甚至入籍時受到影響。

事實上，之前聯邦法就已經明訂，申請綠卡或美國合法身分的人，都不能成為公共負擔（Public Charge），但川普政府12日將構成「公共負擔」的定義列舉清楚，並擴大適用範圍，包含的福利項目有社會安全補助金 (Supplemental Security Income，SSI) 、家庭臨時急救金 (Temporary Assistance for Needy Families)、聯邦醫療補助計畫 (Medicaid) 及糧食券(SNAP)。

移民律師姜國棟表示，美國不接收成為公共負擔者並不是新法律，但因該法對於何為「公共負擔」的解釋不明確，執法者也跟著睜一隻眼閉一隻眼。過去幾十年，只要綠卡申請者不領取美國政府現金補助，領取其他福利都不構成問題。但川普政府將構成「公共負擔」的項目逐一列舉，意味著目前領取殘障人士補助金、使用白卡、學校提供的免費午餐等福利的移民，都將受到影響，特別是許多華人喜歡拿白卡（Medi-Cal） 在美國生小孩，若想移民美國，最好別領相關的政府福利。

通常領取政府補助的移民多半是孩童或年長者，青壯年族群比例占少數。移民律師蔡玟慧認為，該法規將領取這些醫療、社會等福利的項目擴大，也是在響應川普想留下菁英移民的政策，希望留下能為美國帶來經濟效應的人才，而不是小孩或老人。

雖然領取政府福利的移民在申請綠卡時，在未來遭拒的可能性大，但也有律師認為，在這方面可能還是存在一些例外，包括緊急或突發狀況等。

移民律師王振邦提醒申請綠卡者，在移民局面談時，「必須說實話」，若曾領取過政府福利，最好提出合理的證據與理由。

王振邦表示，美國政府不希望移民變成公共負擔，但有些人並不是有意要領取政府福利，例如：觀光客到美國觀光，卻突然重病開刀，需要政府補助；留學生被強暴意外懷孕，不得已得墮胎等，需使用政府資源等。他相信移民局還是會依據個案的年齡、健康狀況、財產、教育水平、及特殊狀況等，判斷申請人是否真正是美國的「公共負擔」，呼籲民眾別為該法感到恐慌。

另外，許多在過去領取政府福利的移民，對往後的綠卡申請案感到十分擔憂，擔心該法可能有追溯期？對此，多位律師一致指出，由於法律經常變更，且該法規擬在10月15日生效，在生效前的作法應不致影響申請案件，不過都建議民眾，最好趕緊停止領取政府福利，否則未來將可能影響申請移民。