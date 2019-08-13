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領福利就不給綠卡 10月中上路 川普政府新招要求自食其力

2019-08-13 14:11世界日報 記者羅曉媛、編譯劉煥彥／綜合報導

川普政府12日終於發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，若聯邦移民官員認定申請人未來無法自食其力，可能依靠白卡、糧食券等政府補助過活，將有更大權限決定是否拒發綠卡；新規預定10月15日實施，川普當局視其為確保永久居民能維持自給自足(self-sufficient)的方式，也能保障納稅人權益。

「不接受公共負擔者」的標準，長年來也是美國移民法的規定，但該條款沒有正式定義；聯邦公民及移民服務局(USCIS)代理局長古奇內利(Ken Cuccinelli)12日表示，這項新制是基於自給自足的美國古老價值觀、是美國夢的核心原則，更回溯到1800年代美國歷史的核心。

「公共負擔」(public charge)新制將進一步定義及擴大可拒發綠卡的根據，其中屬於「公共負擔」的移民，是指在36個月內，領取超過一項公共福利逾12個月的人。

這些公共福利包括了社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)、家庭急救金(Temporary Assistance for Needy Families)、醫療補助計畫(Medicaid)的絕大多數福利形式，以及糧食券(SNAP)等。

「這不光是為了他們成功，也是為了美國從移民體系中取得成功。」古奇內利指出，新法規對保障納稅人也有長遠助益，將確保移民來美的人不成為公共負擔、能自立，就和過去的移民一樣。

上述因素將與綠卡申請人的年齡、健康狀況、財產、教育水平等一併考慮，且儘管移民局才是最終決定發放綠卡的政府部門，國務院、邊境巡警等其他部門也將採用類似因素作為考量。

古奇內利指出，這項新制不是要限制移民申請的成功率，而是給執行該法的移民局官員更明確的指導規則，也讓移民知道哪些公共福利將被視為公共負擔。

「任何人都沒理由感到困惑。」古奇內利說，想知道哪些是公共負擔、哪些不是，只要上移民局官網就能找到答案。

白宮12日發表聲明指出，大量非美國公民及家屬占了美國公共福利的便宜，限縮可給予弱勢美國人的資源；聲明並引述統計指出，由非公民當家、學歷只達高中教育的移民家庭中，多達78%至少使用一種公共福利，「我們必須確保非公民沒有濫用我國公共福利，並危及弱勢美國人需要的社會安全網」。

領福利就不給綠卡 川普政府新招10月上路 移民局代局長古奇內利：想移民美國需自食...
領福利就不給綠卡 川普政府新招10月上路 移民局代局長古奇內利：想移民美國需自食其力 美聯社
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領福利就不給綠卡 川普政府新招10月上路 移民局代局長古奇內利：想移民美國需自食...
領福利就不給綠卡 川普政府新招10月上路 移民局代局長古奇內利：想移民美國需自食其力 美聯社
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