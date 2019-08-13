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18歲就能買槍，美國5分之1擁槍者無須調查背景...白宮記者揭千萬把黑槍內幕

2019-08-13 12:08商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

德州民眾舉著十字架，上面寫著槍擊案死者姓名，追悼在艾爾巴索無辜喪生的民眾。 法新...
德州民眾舉著十字架，上面寫著槍擊案死者姓名，追悼在艾爾巴索無辜喪生的民眾。 法新社
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這期「白宮義見」我要談美國大規模槍擊事件，但，不是找原因，我想從另一個角度去看—從美國國會的分裂與失序，來看一小群國會議員，如何導致整個美國成為發達國家中槍枝暴力問題最嚴重的國家。

剛過去的週末（8/3-4），不到24小時內，美國的德州和俄亥俄州接連發生大規模槍擊事件，奪走超過30條無辜生命，再次震撼美國。

在美國報導新聞這些年，我幾乎每一年都會報導大規模槍擊悲劇，美國百姓或者訪問美國的外國人，無論是在工作、上課、逛街、聽音樂會，甚至是上教堂，都可能會被槍枝奪走生命。我看過彈痕、聞過血腥、聽過哭聲，而類似的悲劇是一再發生。

而且這些槍擊悲劇，其實只是冰山一角。

據統計，光今年剛過去這7個多月，美國就發生超過250起至少造成4人死傷的「大規模槍擊事件」，也就是說，與過去一樣，美國平均每天就能發生一起大規模槍擊案，這還不只，過去7個多月，美國拿槍自殺或他殺的總死亡人數，逼近9千人。這，就是美國的現實。

每當震憾世人的槍擊悲劇發生，眾人都在找答案。

有說，美國槍枝太氾濫，美國人口占世界總人口的5％，卻擁有50％的平民槍枝，平均下來，每個美國人至少擁有一把槍，美國百姓擁有的槍，比美國軍隊擁有的槍還多上100倍，比美國警察擁有的槍還多上400倍；也有說，近來美國槍擊悲劇頻發，是排外的白人至上主義興起；也有說，是精神問題造成的，可能是兇嫌受到社交網絡或電動遊戲影響。

這些答案都有其道理，不過，在平均每天就能發生一起大規模槍擊事件的美國，這些答案都只能解答一部分的問題，真正的解決之道，可能還是在於法律。

但，超過25年，美國完全沒有通過任何主要的槍枝立法。

於是，像1999年，美國第一起大規模校園槍擊案、哥倫拜事件，到前年，美國拉斯維加斯爆發美國史上最慘重的槍擊事件，槍手在10分鐘的時間內開槍掃射，奪走58條無辜生命，並且射傷高達851人，對，10分鐘內，一個人可以造成近1千人死傷。就算如此，美國國會至今一樣，毫無作為。

美國憲法第二修正案，是賦予了美國百姓擁槍的權力，但不是擁槍殺人的權力，要避免悲劇，還是必須從法律著手。就像超速可能會導致車禍悲劇發生，可是超速的原因有非常多種，可能是酒駕、可能是趕時間，為了避免悲劇，只能透過法律解決，像是設置限速，只要超過，就是懲罰。法律也許不能避免所有的悲劇，但，作用是絕對有的。

但過去1/4個世紀，美國卻沒有相應的槍枝立法，因此呼籲美國國會立法控制槍枝的呼聲始終不斷。

人們希望提高擁槍的年齡限制，因為不少美國人滿18歲就能買槍，但他們卻要到21歲才能喝酒。

人們希望限制大規模殺傷性的槍枝，因為美國人擁槍，更多是為了自衛與狩獵，根本用不到10分鐘可以殺傷1千人的致命武器。

或是更多人提出的，就是希望加強對擁槍者的背景審查，據調查，美國有多達1/5的擁槍者，沒經過背景審查，就能輕易得到槍枝，換句話說，美國有好幾千萬枝槍是追查不到記錄的，「美國有幾千萬把黑槍」聽來是相當駭人。因此，充滿分歧的美國擁槍和控槍派也有難得的共識，民調顯示，高達9成的美國人，希望加強對擁槍者的背景審查。

美國在國會毫無作為的狀況下，過去這2、30年，槍枝暴力是越來越嚴重，於是國會民主黨人是一再推動相關立法，終於在今年，民主黨人掌控的美國國會眾院，是通過了一項重大槍枝法案，內容聽來也貌似合理，就是希望對所有槍枝購買者進行背景審查，但，共和黨人掌控的美國國會參院並不買賬，所以法案就這麼擱置著。

簡單說，美國要立法，必須是眾院和參院都通過一樣的法案，總統簽字後才算，現在，八字還沒一撇。

這次發生2起重大槍擊案後，眾院民主黨人再次要求參院表決，但正在放暑假的參院共和黨人，卻不為所動。共和黨人的說法始終是，擁槍是憲法賦予的權利，他們反對政府限制任何擁槍的權利，但，更深層的原因是，由於美國本身的選舉制度，高昂的競選經費與不能丟失的選票，讓他們不得不對勢力強大的全國步槍協會（NRA）這個大金主低頭，因為有4百萬會員的他們，可以抽掉資金、鼓動選民，讓在位的議員丟烏紗帽，導致議員們不願或不敢有所作為。

加上美國國會兩黨根本水火不容，不要說槍枝立法了，通過什麼法案都困難。

《華盛頓郵報》去年的一篇調查就以「法律與失序」為標題，說明美國國會，在2008年金融海嘯加上歐巴馬選上總統後，美國政治氣氛大幅轉變的現象，美國選民開始往自由與保守派的兩個極端走，中間選民幾乎像被蒸發似的，導致兩黨議員在乎的，更多的是意識形態，而非妥協。

因此美國國會的立法效率是每下愈況，像是歐巴馬第二任期的國會，立法成就是近代最低，被稱為「啥事都不幹的國會」（Do-Nothing Congress）。

川普上任前2年，立法是多了些，但實質越來越少，高達1/3都是給郵局、法院改名字之類的「象徵性法案」。這導致美國老百姓對國會是越來越不滿，蓋洛普民調這幾年的數據都顯示，美國百姓對國會的滿意度都在20％上下的歷史低點，一度還跌到9％。

百姓對議會是如此的不滿，但就算有選票卻也無力改變現狀。

總之，在集團利益的綁架和國會兩黨的對峙下，美國重大的槍枝立法恐怕還遙遙無期，而槍擊悲劇也恐將繼續發生。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

白宮民主黨共和黨槍枝管制槍枝川普歐巴馬

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