憂社區貴族化 民眾反對歐巴馬總統中心

2019-08-13 11:09 世界日報 編譯中心╱綜合報導



歐巴馬基金會近日獲批准在芝加哥南區的傑克遜公園（Jackson Park）興建歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center），然而芝城民眾對此意見不同，反對者近日集會抗議，指該中心將導致社區變化過大，並造成地區貴族化（gentrification）及文化錯置（displacement），加劇貧困居民流離失所的問題。

此前歐巴馬總統中心曾遭芝加哥環保團體的抗議，在聯邦法官6月中批准此建案後，芝城又有不少民眾擔憂，認為23層高的歐巴馬總統中心將大大改變傑克遜公園本來面貌，動搖公園的原始功能，無法與社區融為一體，打亂民眾的日常生活。

在歐巴馬總統中心將進入芝城的消息傳開之初，傑克遜公園附近的民眾本因社區資源將被升級而期待不已，但隨著高級公寓數量漸增，房產公司投資擴大，當地居民便開始擔憂自己會被排除在外，甚至被迫遷居，造成地區貴族化和文化錯置的問題。

貴族化是指舊社區從原本聚集低收入居民，但重建後房價及租金上升，較高收入人群遷入，取代原有低收入者的城市發展現象。

但支持該建案的民眾表示，前總統歐巴馬向來支持貧困民眾，該中心也將為年輕人創造更多機會，它也是歐巴馬在芝加哥的「總統資源」，能夠代表芝城的生活特色。

自從歐巴馬宣布將在傑克遜公園這個他政治生涯發源地區修建耗資5億元的總統中心後，該區對貴族化及族裔差距的擔憂逐漸升溫；芝加哥人口統計學專家帕拉爾（Rob Paral）表示，此現象已在芝城存在幾十年，且部分社區經濟復甦緩慢，大型建案進駐將加劇社區兩極化問題。

帕拉爾表示，在距離芝城市中心僅十英里、距傑克遜公園僅幾步之遙的Woodlawn地區，80%以上的民眾為非洲裔，2萬5000名居民中有40%生活在貧困線以下，而相距不遠的芝加哥大學所在的海德公園區（Hyde Park），非洲裔僅占30%，生活在貧困線以下的民眾也僅有23%，差距明顯。

由反對者發起的一項調查顯示，歐巴馬總統中心落成將可能導致4500戶家庭流離失所；芝加哥僅次於紐約和洛杉磯，是全美第三大城市，雖然目前貴族化問題不像其餘大城市嚴重，但近年速度加快，趨勢明顯。

歐巴馬總統中心預定將展示總統文物，並設有步行道、圖書館及影音室，與全美其他13個總統圖書館不同，歐巴馬總統中心將成為全美第一個全數位化圖書館，展示總統數百萬封電子郵件和影像等資料；根據芝加哥大學2014年進行的研究顯示，該中心預計每年將吸引80萬遊客，每年花費1.1億元。