親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

他立志幫金門大橋築一張網！自己也痛過 海獅救了他

2019-08-13 09:42聯合報 記者季晶晶╱即時報導

海因斯（Kevin Hines）2000年9月25日站上舊金山金門大橋時，腦袋有個聲音不停的催促他：「跳下去！」那時他才19歲，正深受精神疾病困擾，真的跨過護欄往下跳。

海因斯回憶：「我頭下腳上栽下去，立刻理解到如果頭先撞到水面就死定了。」

他當時患有抑鬱症（depression）和雙極性情感疾患（bipolar disorder），覺得跳河是比較容易的死法。但一越過欄杆就後悔了。他設法在半空中翻身，讓雙腿先觸水。

海因斯以每小時75英里（120公里）的速度，從220英呎（67公尺）的高度墜落，衝擊力和撞到水泥地沒兩樣，震碎兩節脊椎骨。醫生說，只差兩公釐，他的脊椎就要斷了。

他在劇痛下掙扎浮出水面，感覺背後有東西輕輕推他。他說：「我出拳打牠，因為我以為是鯊魚想咬我，但牠幫我浮在水面上，直到海岸防衛隊抵達。」目擊證人說，搭救他的是一隻海獅

那是海因斯人生最糟的一天，但他也因此有了新使命----全心投入自殺防治的行列。他並訂定一個重大目標：給大橋加裝安全防護網，協助挽救那些一時想不開的人。

金門大橋是舉世知名的建築，但這個重要地標有暗黑歷史。根據防治自殺的非營利組織「大橋圍欄基金會」（Bridge Rail Foundation），金門大橋自1937年開通以來，自殺死亡人數經證實的超過1,700人，未經證實的有300人。警方每隔兩三天就會碰到並阻止想自橋上一躍而下的人。

海因斯表示：「情緒上的痛楚比身體上的嚴重30萬倍，是難以抵抗的內部敵人。當我在橋上時，腦袋有聲音高喊，我必須去死」。

根據美國疾病控制與預防中心，美國自殺率在過去20年間大增33%，成為10到34歲年輕人第二大死因。

刼後餘生的海因斯和妻子共同創辦了一個基金會，致力在全美社區提供心理健康和自殺防治相關的教育訓練。

海因斯說：「我們生活在冷漠的社會。看到陌生人受苦，人們會說『這不干我的事』，但我不認同。」他說，應該走上前關心，嘗試讓他們打開心胸並發生改變。

海因斯想加裝的安全防護網目前正在施工，預計2021年能完工，他將能阻止金門大橋不再出現流失寶貴性命的悲劇。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

19年前自金門大橋一躍而下的海因斯目前投入自殺防治活動，訂下要為這座大橋加裝安全...
19年前自金門大橋一躍而下的海因斯目前投入自殺防治活動，訂下要為這座大橋加裝安全防護網的目標。翻攝自臉書帳號Kevin Hines Story
分享

金門大橋舊金山海獅

相關新聞

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

川普「陰謀論」推文挨批 康威替總統辯護

2019-08-12 17:05

民主黨全民健保主張 工會有力挺有反對

2019-08-12 15:24

魅力爆發！華倫在愛阿華州民調急升 直逼白登

2019-08-12 15:22

全民健保錢從哪來？民主黨大混戰辯論「加不加稅」

2019-08-12 15:19

暖心！ 美9歲小女孩酷暑中送大愛

2019-08-12 14:48

艾普斯坦「戀童癖島」成景點 惡名來自逼14歲以下賣淫

2019-08-12 14:46

美淫魔富豪獄中亡 皮條客女友成頭號調查目標

2019-08-12 14:42

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

「找警察自殺」日增 洛縣市警局避處理

2019-08-12 14:11

白思豪選美國總統 愛州活動場面冷清僅15選民出席

2019-08-12 14:10

美名校生靜坐 教授剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 14:03

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34
看更多

熱門文章

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

扯！波音787引擎碎片變「子彈雨」羅馬居民慘遭波及

2019-08-13 08:35

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

利空不斷美股挫 道瓊跌近400點

2019-08-13 05:39

道瓊大跌390點 美中貿易協議看不到指望

2019-08-13 06:26

韓出這招恐再惹毛日本 退休基金評估撤資「戰罪」企業

2019-08-12 14:08

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

中「握大砲卻不發射」 保留實力度貿易寒冬

2019-08-12 14:36

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

強勢美元衝擊經濟 專家預測：美元將盛極而衰

2019-08-12 23:52

專家：美元將盛極而衰

2019-08-13 00:18

俄核子意外 紐時：試射核動力飛彈

2019-08-12 23:49

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

驚！全球投銀四個月砍3萬人

2019-08-13 00:18

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

流浪漢重生變千萬CEO 分享翻身秘訣「不要穿西裝」

2019-08-13 09:55

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

日出口禁令只是秀肌肉？晶片廠應能挺過日韓貿易戰

2019-08-12 22:02

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

如果身體不聽話就訓練它！ 腦麻痺男子努力成為卡車司機

2019-08-12 13:48

女模穿新鞋磨破腳 腳上冒藍色大膿泡險截肢

2019-08-12 14:01

南韓把日本踢出白名單

2019-08-13 00:39

二戰大屠殺倖存者的心願！104人瑞與400名兒孫歡慶生日

2019-08-12 14:09

阿根廷初選結果嚇壞人！股市狂瀉48% 市場憂再次倒債

2019-08-13 10:19

洗產地躲關稅降價求存 細數貿易戰火下的中企花招

2019-08-12 18:02

阿根廷股匯債全面狂崩 現任總統初選失利引發倒債疑慮

2019-08-13 07:54

歐盟啟動調查 擬對中國、台灣和印尼不鏽鋼加徵關稅

2019-08-13 08:51

美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

2019-08-12 21:08

高容量電池 掀研發熱潮

2019-08-13 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top