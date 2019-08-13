他立志幫金門大橋築一張網！自己也痛過 海獅救了他

2019-08-13 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



海因斯（Kevin Hines）2000年9月25日站上舊金山金門大橋時，腦袋有個聲音不停的催促他：「跳下去！」那時他才19歲，正深受精神疾病困擾，真的跨過護欄往下跳。

海因斯回憶：「我頭下腳上栽下去，立刻理解到如果頭先撞到水面就死定了。」

他當時患有抑鬱症（depression）和雙極性情感疾患（bipolar disorder），覺得跳河是比較容易的死法。但一越過欄杆就後悔了。他設法在半空中翻身，讓雙腿先觸水。

海因斯以每小時75英里（120公里）的速度，從220英呎（67公尺）的高度墜落，衝擊力和撞到水泥地沒兩樣，震碎兩節脊椎骨。醫生說，只差兩公釐，他的脊椎就要斷了。

他在劇痛下掙扎浮出水面，感覺背後有東西輕輕推他。他說：「我出拳打牠，因為我以為是鯊魚想咬我，但牠幫我浮在水面上，直到海岸防衛隊抵達。」目擊證人說，搭救他的是一隻海獅。

那是海因斯人生最糟的一天，但他也因此有了新使命----全心投入自殺防治的行列。他並訂定一個重大目標：給大橋加裝安全防護網，協助挽救那些一時想不開的人。

金門大橋是舉世知名的建築，但這個重要地標有暗黑歷史。根據防治自殺的非營利組織「大橋圍欄基金會」（Bridge Rail Foundation），金門大橋自1937年開通以來，自殺死亡人數經證實的超過1,700人，未經證實的有300人。警方每隔兩三天就會碰到並阻止想自橋上一躍而下的人。

海因斯表示：「情緒上的痛楚比身體上的嚴重30萬倍，是難以抵抗的內部敵人。當我在橋上時，腦袋有聲音高喊，我必須去死」。

根據美國疾病控制與預防中心，美國自殺率在過去20年間大增33%，成為10到34歲年輕人第二大死因。

刼後餘生的海因斯和妻子共同創辦了一個基金會，致力在全美社區提供心理健康和自殺防治相關的教育訓練。

海因斯說：「我們生活在冷漠的社會。看到陌生人受苦，人們會說『這不干我的事』，但我不認同。」他說，應該走上前關心，嘗試讓他們打開心胸並發生改變。

海因斯想加裝的安全防護網目前正在施工，預計2021年能完工，他將能阻止金門大橋不再出現流失寶貴性命的悲劇。

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