親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

新規10月15日起實施，川普當局視其為確保永久居民自給自足的方式。(美聯社)
新規10月15日起實施，川普當局視其為確保永久居民自給自足的方式。(美聯社)
分享
川普政府12日發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，在申請人可能依靠政府補助的...
川普政府12日發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，在申請人可能依靠政府補助的情況下，聯邦官員有更大能力拒發綠卡，移民局代理局長古辛納利解釋說明。(記者張加／攝影)
分享

川普政府12日發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，在申請人可能依靠政府補助的情況下，聯邦官員有更大能力拒發綠卡；新規10月15日起實施，川普當局視其為確保永久居民自給自足(self-sufficient)的方式，同時也能保護納稅人的權益。

移民局代理局長古辛納利(Ken Cuccinelli)向福斯新聞表示，這背後的主要驅動力是美國古老的價值觀，即自給自足；並說這是美國夢本身的核心原則，是區分美國與別國的重要一點，更是回溯到1800年代美國歷史的中心。

「這不光是為了他們的成功，也是為了美國從移民體系中取得成功。」古辛納利指出，新法規對保護納稅人也有長遠助益，將確保移民來美的人不成為公共負擔、能自立，就和過去的移民一樣。

儘管「不接收公共負擔者」的標準長年以來也是美國移民法的規定，但該條款並未得到正式定義。「公共負擔」的新法規將進一步定義並擴大基於哪些因素可拒發綠卡，其中屬於「公共負擔」的移民是在36個月內，領取超過一項公共福利逾12個月的人。

福利包括社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)、家庭急救金(Temporary Assistance for Needy Families)、醫療補助計畫(Medicaid)的絕大多數福利形式及糧食券(SNAP)。

上述因素將與綠卡申請人的年齡、健康狀況、財產、教育水平一併考慮，儘管移民局才是最終決定綠卡發放的政府部門，但國務院、邊境巡警等其他部門也將採用類似因素作為考量。

古辛納利說，這項法規不是要限制移民申請的成功率，而是要給執行該法的移民局官員提供更清晰的指導，也讓移民知道哪些福利因素將被視為公共負擔。

「任何人都沒理由困惑。」古辛納利說，想知道哪些屬於公共負擔，哪些不屬於，去移民局網站就能找到答案。

這項新法規是把移民與歸化服務局(Immigration and Naturalization Service)在1999年頒布的指導進行更新，當時該局規定，依靠糧食券和醫療補助福利不屬於公共負擔評估範圍。

移民綠卡川普攝影國務院

相關新聞

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

川普「陰謀論」推文挨批 康威替總統辯護

2019-08-12 17:05

民主黨全民健保主張 工會有力挺有反對

2019-08-12 15:24

魅力爆發！華倫在愛阿華州民調急升 直逼白登

2019-08-12 15:22

全民健保錢從哪來？民主黨大混戰辯論「加不加稅」

2019-08-12 15:19

暖心！ 美9歲小女孩酷暑中送大愛

2019-08-12 14:48

艾普斯坦「戀童癖島」成景點 惡名來自逼14歲以下賣淫

2019-08-12 14:46

美淫魔富豪獄中亡 皮條客女友成頭號調查目標

2019-08-12 14:42

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

「找警察自殺」日增 洛縣市警局避處理

2019-08-12 14:11

白思豪選美國總統 愛州活動場面冷清僅15選民出席

2019-08-12 14:10

美名校生靜坐 教授剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 14:03

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

總統級淫媒富豪獄中亡 美瘋傳「被自殺」

2019-08-12 01:54

拉皮條好友之死疑點多 川普忙轉推「柯林頓陰謀」貼文

2019-08-11 23:27

總統級淫媒富豪獄中上吊亡 「共犯都鬆了一口氣」

2019-08-11 22:37
看更多

熱門文章

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

總統級淫媒富豪獄中亡 美瘋傳「被自殺」

2019-08-12 01:54

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

韓流效應！歐洲絕美小鎮嫌遊客多 沒預約別來

2019-08-12 11:00

空姐喝醉行為脫序、昏睡座位 乘客嚇壞幫繫安全帶

2019-08-12 10:50

專家看貿戰：美股重挫 才能使川普改變路線

2019-08-12 00:47

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

韓出這招恐再惹毛日本 退休基金評估撤資「戰罪」企業

2019-08-12 14:08

美拚打造「亞洲版北約」 專家看衰

2019-08-12 01:59

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

裁員近3萬人 全球投銀今年盛夏很煎熬

2019-08-12 08:32

超萌罪犯！ 闖宅黑熊見警破牆而出

2019-08-12 08:57

中「握大砲卻不發射」 保留實力度貿易寒冬

2019-08-12 14:36

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

多空對峙 恐衝擊9月金融市場

2019-08-12 00:56

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

女模穿新鞋磨破腳 腳上冒藍色大膿泡險截肢

2019-08-12 14:01

如果身體不聽話就訓練它！ 腦麻痺男子努力成為卡車司機

2019-08-12 13:48

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

二戰大屠殺倖存者的心願！104人瑞與400名兒孫歡慶生日

2019-08-12 14:09

美前財長桑莫斯：美國和世界經濟 處於十年來最危險關頭

2019-08-12 09:27

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

中方擬派王岐山出席日皇即位禮 彰顯重視對日關係

2019-08-12 08:57

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42

YouTube直播莫斯科抗議活動 俄國政府告誡Google自制

2019-08-12 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top