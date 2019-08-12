領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



新規10月15日起實施，川普當局視其為確保永久居民自給自足的方式。(美聯社) 分享 facebook 川普政府12日發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，在申請人可能依靠政府補助的情況下，聯邦官員有更大能力拒發綠卡，移民局代理局長古辛納利解釋說明。(記者張加／攝影) 分享 facebook

川普政府12日發布談論已久的「領福利就不給綠卡」法規，在申請人可能依靠政府補助的情況下，聯邦官員有更大能力拒發綠卡；新規10月15日起實施，川普當局視其為確保永久居民自給自足(self-sufficient)的方式，同時也能保護納稅人的權益。

移民局代理局長古辛納利(Ken Cuccinelli)向福斯新聞表示，這背後的主要驅動力是美國古老的價值觀，即自給自足；並說這是美國夢本身的核心原則，是區分美國與別國的重要一點，更是回溯到1800年代美國歷史的中心。

「這不光是為了他們的成功，也是為了美國從移民體系中取得成功。」古辛納利指出，新法規對保護納稅人也有長遠助益，將確保移民來美的人不成為公共負擔、能自立，就和過去的移民一樣。

儘管「不接收公共負擔者」的標準長年以來也是美國移民法的規定，但該條款並未得到正式定義。「公共負擔」的新法規將進一步定義並擴大基於哪些因素可拒發綠卡，其中屬於「公共負擔」的移民是在36個月內，領取超過一項公共福利逾12個月的人。

福利包括社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)、家庭急救金(Temporary Assistance for Needy Families)、醫療補助計畫(Medicaid)的絕大多數福利形式及糧食券(SNAP)。

上述因素將與綠卡申請人的年齡、健康狀況、財產、教育水平一併考慮，儘管移民局才是最終決定綠卡發放的政府部門，但國務院、邊境巡警等其他部門也將採用類似因素作為考量。

古辛納利說，這項法規不是要限制移民申請的成功率，而是要給執行該法的移民局官員提供更清晰的指導，也讓移民知道哪些福利因素將被視為公共負擔。

「任何人都沒理由困惑。」古辛納利說，想知道哪些屬於公共負擔，哪些不屬於，去移民局網站就能找到答案。

這項新法規是把移民與歸化服務局(Immigration and Naturalization Service)在1999年頒布的指導進行更新，當時該局規定，依靠糧食券和醫療補助福利不屬於公共負擔評估範圍。