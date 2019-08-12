獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



艾普斯坦十日在紐約大都會懲教中心自縊身亡。圖為該機構大樓外觀。 （路透） 分享 facebook

紐約市首席法醫芭芭拉．桑普森十一日表示，她完成驗屍後確信被控仲介賣淫的富豪艾普斯坦是自殺而死。紐約時報報導，艾普斯坦十日被發現自殺身亡時，是在紐約大都會懲教中心的獨居牢房內，沒有安排室友，兩名獄警未依規定半小時查房一次，牢房內也沒有監視攝影機。獄方為何如此輕忽剛自殺未遂的艾普斯坦，引發質疑。

紐時報導，六十六歲的艾普斯坦被控仲介賣淫且性侵數十名少女，七月被捕後關押在大都會懲教中心，他曾於上月廿四日被發現半昏迷倒在牢房地板，脖子有勒痕，但不清楚是自縊或遭攻擊；而後他被列為有自殺傾向的監視對象，但在他被取消監視十一天並轉移到特別囚區單獨監禁後，再度自殺。

未具名官員表示，艾普斯坦上月曾疑似自殺未遂，獲救後獄方曾對他實施自殺監控六天，解除監控時還向司法部通報，表示會安排另一名囚犯與他同房，獄警也會每半小時巡房一次，防止他再度想不開。結果獄方最近卻將他的牢友換房，讓他單獨監禁，事發當晚獄警也沒有依規定巡房。

這些違反規定的疑點，將成為司法部和聯邦調查局調查重點。

美聯社報導，艾普斯坦的牢房原本歸「特別監控組」管理，應該要有兩名獄警每半小時監督察看。執法官員坦言，當天值班的獄警怠忽職守。

消息人士透露，其中一名獄警已連續五天超時工作，另一名獄警則是被迫加班。大都會懲教中心人力嚴重短缺，許多獄警經常超時工作或被迫加班。

此外，關押艾普斯坦的牢房內沒有攝影機，因此艾普斯坦死亡的過程和確切時間並無影像證據。

該中心獄警工會代表楊恩說，雖然艾普斯坦牢房內沒有攝影機，但牢房外的走道等地都有錄影設備，可查出獄警巡房時間，或是有無可疑的人接近牢房。