親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獄警放空城 淫魔富豪之死疑點多

2019-08-12 23:51聯合報 編譯陳韻涵／綜合報導

艾普斯坦十日在紐約大都會懲教中心自縊身亡。圖為該機構大樓外觀。 （路透）
艾普斯坦十日在紐約大都會懲教中心自縊身亡。圖為該機構大樓外觀。 （路透）
分享

紐約市首席法醫芭芭拉．桑普森十一日表示，她完成驗屍後確信被控仲介賣淫的富豪艾普斯坦是自殺而死。紐約時報報導，艾普斯坦十日被發現自殺身亡時，是在紐約大都會懲教中心的獨居牢房內，沒有安排室友，兩名獄警未依規定半小時查房一次，牢房內也沒有監視攝影機。獄方為何如此輕忽剛自殺未遂的艾普斯坦，引發質疑。

紐時報導，六十六歲的艾普斯坦被控仲介賣淫且性侵數十名少女，七月被捕後關押在大都會懲教中心，他曾於上月廿四日被發現半昏迷倒在牢房地板，脖子有勒痕，但不清楚是自縊或遭攻擊；而後他被列為有自殺傾向的監視對象，但在他被取消監視十一天並轉移到特別囚區單獨監禁後，再度自殺。

未具名官員表示，艾普斯坦上月曾疑似自殺未遂，獲救後獄方曾對他實施自殺監控六天，解除監控時還向司法部通報，表示會安排另一名囚犯與他同房，獄警也會每半小時巡房一次，防止他再度想不開。結果獄方最近卻將他的牢友換房，讓他單獨監禁，事發當晚獄警也沒有依規定巡房。

這些違反規定的疑點，將成為司法部和聯邦調查局調查重點。

美聯社報導，艾普斯坦的牢房原本歸「特別監控組」管理，應該要有兩名獄警每半小時監督察看。執法官員坦言，當天值班的獄警怠忽職守。

消息人士透露，其中一名獄警已連續五天超時工作，另一名獄警則是被迫加班。大都會懲教中心人力嚴重短缺，許多獄警經常超時工作或被迫加班。

此外，關押艾普斯坦的牢房內沒有攝影機，因此艾普斯坦死亡的過程和確切時間並無影像證據。

該中心獄警工會代表楊恩說，雖然艾普斯坦牢房內沒有攝影機，但牢房外的走道等地都有錄影設備，可查出獄警巡房時間，或是有無可疑的人接近牢房。

艾普斯坦位於紐約上東城的豪宅。 （法新社）
艾普斯坦位於紐約上東城的豪宅。 （法新社）
分享

紐約時報

相關新聞

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

川普「陰謀論」推文挨批 康威替總統辯護

2019-08-12 17:05

民主黨全民健保主張 工會有力挺有反對

2019-08-12 15:24

魅力爆發！華倫在愛阿華州民調急升 直逼白登

2019-08-12 15:22

全民健保錢從哪來？民主黨大混戰辯論「加不加稅」

2019-08-12 15:19

暖心！ 美9歲小女孩酷暑中送大愛

2019-08-12 14:48

艾普斯坦「戀童癖島」成景點 惡名來自逼14歲以下賣淫

2019-08-12 14:46

美淫魔富豪獄中亡 皮條客女友成頭號調查目標

2019-08-12 14:42

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

「找警察自殺」日增 洛縣市警局避處理

2019-08-12 14:11

白思豪選美國總統 愛州活動場面冷清僅15選民出席

2019-08-12 14:10

美名校生靜坐 教授剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 14:03

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

總統級淫媒富豪獄中亡 美瘋傳「被自殺」

2019-08-12 01:54

拉皮條好友之死疑點多 川普忙轉推「柯林頓陰謀」貼文

2019-08-11 23:27

總統級淫媒富豪獄中上吊亡 「共犯都鬆了一口氣」

2019-08-11 22:37
看更多

熱門文章

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

保留實力！中國手握大砲卻不發射 以備度過貿易戰寒冬

2019-08-12 11:25

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

2019-08-12 09:00

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

男飛逾3000萬公里變「超級VIP」 登機免等還專人接送

2019-08-12 19:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-12 06:56

俄核子意外真相 疑為試射「美國攔截不了」的飛彈

2019-08-12 21:16

印度「稻草冷氣」賣到缺貨 不僅省電還2000元有找

2019-08-12 20:07

韓流效應！歐洲絕美小鎮嫌遊客多 沒預約別來

2019-08-12 11:00

空姐喝醉行為脫序、昏睡座位 乘客嚇壞幫繫安全帶

2019-08-12 10:50

這警察駕直升機偷拍辣媽裸照 疑跟蹤偷拍了10年

2019-08-12 21:08

男子模仿武俠片 瀑布打坐、下水憋氣卻意外猝死

2019-08-12 16:53

猛！挪威清真寺槍擊案 65歲退役軍官徒手壓制武裝槍手

2019-08-12 14:59

英女與男同事交歡保險套突搞失蹤 事後發現原來在這兒

2019-08-12 17:11

寶寶機上大哭帥哥空服員來解救 暖心舉動網友：戀愛了

2019-08-12 17:11

淫媒之死誰下的手？川普推文影射柯林頓

2019-08-12 01:58

以牙還牙！南韓決定將日本踢出信任貿易夥伴「白名單」

2019-08-12 13:21

韓出這招恐再惹毛日本 退休基金評估撤資「戰罪」企業

2019-08-12 14:08

美拚打造「亞洲版北約」 專家看衰

2019-08-12 01:59

戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18

因應貿易戰嚴冬 北京不急於打光手中彈藥

2019-08-12 17:21

裁員近3萬人 全球投銀今年盛夏很煎熬

2019-08-12 08:32

中「握大砲卻不發射」 保留實力度貿易寒冬

2019-08-12 14:36

超萌罪犯！ 闖宅黑熊見警破牆而出

2019-08-12 08:57

美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34

領福利就不給綠卡 川普政府祭新動作

2019-08-12 23:55

英媒：女王曾說過重話 認為「政治人物沒能力治國」

2019-08-12 21:14

中美博弈 一場最少15年的對抗

2019-08-12 17:08

如果身體不聽話就訓練它！ 腦麻痺男子努力成為卡車司機

2019-08-12 13:48

女模穿新鞋磨破腳 腳上冒藍色大膿泡險截肢

2019-08-12 14:01

影／滿足飛行夢！小車偽裝直升機 相似度100%

2019-08-12 17:53

二戰大屠殺倖存者的心願！104人瑞與400名兒孫歡慶生日

2019-08-12 14:09

美前財長桑莫斯：美國和世界經濟 處於十年來最危險關頭

2019-08-12 09:27

影／越年輕越好？美富豪仲介賣淫 傳柯林頓也涉入

2019-08-12 14:29

美富豪涉性販運獄中自盡 法國要查是否有人受害

2019-08-12 22:14

中方擬派王岐山出席日皇即位禮 彰顯重視對日關係

2019-08-12 08:57

熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42

俄國經濟差 普亭想用核動力飛彈挽回民心

2019-08-12 23:33

YouTube直播莫斯科抗議活動 俄國政府告誡Google自制

2019-08-12 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top