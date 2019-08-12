川普「陰謀論」推文挨批 康威替總統辯護

2019-08-12 17:05 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



遭控仲介未成年少女賣淫的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中死亡引發各種陰謀論，川普總統便在推特轉推某些論述，引起網友熱議。部分反川人士與民主黨人士指出，川普轉推陰謀論的作法非常不負責任，資深白宮顧問康威（Kellyanne Conway）11日則為川普辯護指出，川普只是希望一切問題都能調查得水落石出。

10日晚間，川普轉推了有關艾普斯坦在聯邦監獄裡死亡的陰謀論，直指前任總統柯林頓與他的妻子、前任國務卿喜萊莉‧柯林頓與艾普斯坦之死有關。根據媒體報導，艾普斯坦生前私人專機的航班旅客名單中，曾多次出現柯林頓。川普推文中使用了「柯林頓殺人統計」（#ClintonBodyCount）關鍵字，暗指身為前任總統的柯林頓從1990年代初期開始，就已經開始秘密謀殺政敵。

不過，川普在推文當中卻沒有舉出具體證據。柯林頓發言人烏爾納（Angel Urena）回應表示：「可笑極了，消息當然是假的，川普自己也知道。他啟動了憲法第25條修正案了嗎？」民主黨總統參選人歐洛克（Beto ORourke）接受有線電視新聞網（CNN）訪問時說，川普轉推陰謀論純粹只為了「轉移話題」。

康威11日接受福斯新聞網（Fox News）「福斯周日」（Fox News Sunday）節目專訪時則對於川普轉推予以低調處理。她說，川普只是希望一切問題都能調查得水落石出，而且艾普斯坦生前確實與柯林頓以及民主黨籍新墨西哥州前任州長李察遜（Bill Richardson）都私交甚篤。

對於川普也與艾普斯坦交情良好，康威則淡化處理。在紐約、佛州，川普與艾普斯坦都出入相同社交圈，艾普斯坦也是川普私人度假村海湖莊園（Mar-a-Lago）會員。根據媒體報導，由於兩人爭奪佛州房地產投資，川普與艾普斯坦後來才漸行漸遠。