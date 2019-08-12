民主黨全民健保主張 工會有力挺有反對

2019-08-12 15:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合11日電



工會組織對民主黨進步派總統參選人主張的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）持不同意見，部分工會表示支持，部分則是贊成前副總統白登和溫和派參選人的看法，認為是反勞工，和剝奪工會通過艱苦談判，為會員爭取來的健保福利，還有的工會在觀望。

支持的工會認為，健保問題在勞工合約談判中的分量越來越重，占到勞方談判的主要精力，而他們本應把更多談判時間用在提高薪資和改善工作環境上。

全美空服員工會（AFA）表示，如果談判中沒有健保議題，就是工會的一大勝利，因為健保問題嚴重拖累了勞資談判，我們認為不應談健保問題。

放棄得來不易的健保福利，是許多工會成員的主要擔憂，因此白登、賀錦麗、歐洛克和萊恩等許多參選人在近來的辯論和論壇上，對政府單一健保市場表示反對。賀錦麗說，許多勞工說，他們為了健保福利而捨棄了加薪。如果人人享有Medicare，工人的健保福利將得而復失，肯定會引起擔憂。

支持者還表示，政府單一健保市場有利於工會成員，因為可保證全面福利，和健保將從勞資談判的議程中拿掉。主張人人享有Medicare的國會參議員桑德斯說：「美國將像其他主要發達國家一樣，每個人的健保都有保證，勞資談判的重點可放在提高薪資上。」

有170萬會員的美國教師聯合會表示支持單一健保市場，以便把時間用在談判縮小班級規模和提高薪資上。

美國勞工聯盟（AFL-CIO）2017年曾表決支持政府單一健保體系，不過會長表示，儘管大家都希望看到全面健保，但我們也要知道，雇主可在其中發揮作用。會長提出了一個中和方案，把享有Medicare的年齡降低到55歲。

尚未表達立場的工會表示，他們還沒做出決定，是因為考慮在單一健保體系下，誰是贏家和誰是輸家的問題。