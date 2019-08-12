魅力爆發！華倫在愛阿華州民調急升 直逼白登

2019-08-12 15:22 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



「進步派」民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫目前在初選第一州的愛阿華州民調僅次於前副總統白登，聲勢劇升，成為白登最大的威脅。

白登目前仍以28％支持率領先華倫的19％，以及也是進步派的聯邦參議員桑德斯的9％，加州聯邦參議員賀錦麗11％，也不弱。

創辦愛州民主黨新聞網站「愛阿華起跑線」的萊納德（Pat Rynard）說，華倫之所以威脅白登，主要是她有「聯合陣線」功力，能夠吸引進步分子，又不會嚇跑其他選民。

民主黨顧問賽佛爾（Tracy Sefl）說華倫頭5個月在愛州用力極深，而她的競選方式很合州民胃口，4個月前，支持率才7%，如今將近20％，可見下對功夫了。

賽佛爾是愛州人，2016年喜萊莉‧柯林頓在愛州的替身，深知州民的嗜好。「華倫論述完整又精確，是最合本州的完美候選人，完全符合愛阿華州初選選民的期待。」

藝術博物館員工柏克哈爾特（Laura Burkhalter）說，華倫最近提出一系列政見，「好像對每一件事都有主張，」也是吸引選民的原因。

柏克哈爾特說，「我雖然喜歡白登，我倒寧願票投給年輕一點的人，何況美國該有位女總統了。」

在愛州蘋果電腦工作的李強生（Deb Lee-Johnson）也認為美國最好有新人出來領導，「我們需要新血輪。」

民主黨人面臨中間派還是進步派的抉擇，但最後，對他們來說，誰最能打敗川普，才是最重要的考慮。

2008年，愛州的民主黨人初選擁護歐巴馬的多於喜萊莉‧柯林頓，就是因為歐巴馬是當時的進步派，而喜萊莉‧柯林頓算是中間派。

2016年，喜萊莉‧柯林頓雖然贏得該州初選，卻僅小贏進步派的桑德斯，後來也贏不了大選，還是敗給川普。

這個禮拜，白登在愛州拉票行程達四天，剛好和華倫一樣。民主黨策士說，她在愛州有斬獲，是因吸走桑德斯的票。

策士說，2016年進步派只有桑德斯好選，這次，有更好的進步派候選人了，「白登是該擔心了。」