全民健保錢從哪來？民主黨大混戰辯論「加不加稅」

2019-08-12 15:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合11日電



民主黨總統參選人在健保辯論中的分歧嚴重，其中主要是加稅問題，溫和的中間派參選人批評說，左傾進步派主張的「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)太昂貴，可能需對中產階級加稅。但進步派反駁說，政府單一健保市場是對人人有利，即使是加稅，健保支出的費用也會更少。

專家認為，民主黨人在辯論健保問題時聚焦稅，是因為所有參選人都希望擴大政府在健保上的作用，左傾的羅斯福研究所的研究員林頓說，如要發揮政府的作用，問題就是錢從哪裡來。

民主黨總統參選人在資金來源上同樣存在分歧，在底特律的第二輪辯論中，稅務和健保成為主要議題。支持全民聯邦醫療保險的國會參議員伊麗莎白·華倫，就被主持人問到會不會對中產階級加稅，華倫沒有直接回答，但表示對大企業和富人的稅更多，中產階級家庭為健保付的稅少。

但桑德斯說，他會對中產階級加稅，不過根據他的全民聯邦醫療保險政策，沒有自付額和共付額。

而不支持全民聯邦醫療保險的參選人強調，他們的健保計畫不會對中產階級加稅。國會參議員本內特批評進步派的健保計畫，認為將加重中產階級的賦稅。但紐約市長白思豪批評本內特說，保費和自付額的負擔對消費者比稅更沉重。

國會參議員賀錦麗表示，她的計畫可提供全面保險，同時限制保險公司的作用，不會增加年收入10萬元以下家庭的稅賦。不過前副總統白登表示，賀錦麗的計畫不向中產階級加稅，他感到質疑。

各參選人的健保計畫究竟需要多少聯邦資金，最終還要看他們的具體方案，而許多人尚未拿出具體方案。

桑德斯表示，全民聯邦醫療保險的費用未來十年可能達30兆元到40兆元，低於目前健保計畫的費用。分析人士估計，桑德斯的全民聯邦醫療保險的費用，約為25兆到36兆元。