「找警察自殺」日增 洛縣市警局避處理

2019-08-12 14:11 世界日報 編譯組／綜合報導



在美國，有一種自殺叫做「找警察自殺」(suicide by cop)，意指故易挑釁警察，讓警察開槍，結束自己的生命。

2009年一項全美調查指出，在700件警察槍擊案中，有36%是嫌犯故意挑釁警察使用致命武力，10%至46%的警方槍擊事件，涉及找警察自殺。現在，包括洛杉磯市警局、洛杉磯縣警局、舊金山市警局等許多加州執法機構，已經不再派出員警到場處理這種案件。

警察開槍當下，有時是毫無選擇。但在這之後，卻有冗長的法律訴訟和鉅額賠償。現在，加州議會已通過新法案，限制警察使用致命武力，正等待州長簽署。但不用等州長簽署，加州許多警察機關已經不處理明顯是「找警察自殺」的案件，就算你打電話報案，警察也不會來。

洛杉磯時報報導，在George Quinn在他的木工店上吊自殺前，他給姐姐發簡訊，姐姐Carol緊急致電George所在北加州普魯瑪斯縣（Plumas County）警局。但警局告訴Carol，警方不再回應這類電話，因最後可能會導致找警察自殺。警方與企圖自殺者都有潛在危機，若情況變得暴力，警方恐面臨訴訟責任。Mono與Lake縣、河濱縣海梅特市（Hemet )在內的部門，都有選擇的回應此類報案電話。

洛杉磯縣市警局、舊金山警局，則使用「脫離接觸」（disengagement）策略，如果警方從報案者和其它客觀情況察覺，想要自殺的當事人，如果只是獨自在某處場所，並未危及其他人，就不會派員警在第一時間前去處理，因為這給到場員警很高的危險。普魯瑪斯縣警局長兼驗屍官Greg Hagwood說，很多情況下，警方出現是加劇危機，最後最糟糕的情況發生。

一些人擔心，警察不參與此情況，一般人只能獨自應對潛在危險，但Hagwood與其他執法單位表示，在使用武力受到嚴密審查的如今，警方需謹慎考慮法律和道德義務，且警方還面臨愈來愈多致命事件的壓力。

加州縣警協會（California State Sheriffs Association）主席Ron Lawrence說，警方拒絕回應一些自殺電話，是許多部門如今的作法，但並非正式政策。國家預防性非營利組織「自殺意識教育」執行主任Don Reidenberg說，他理解這些挑戰，但除了沒有其他選擇外，執法人員仍需是自殺電話的第一回應者，若沒有這些干預，自殺率可能進一步上升。

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