白思豪選美國總統 愛州活動場面冷清僅15選民出席

2019-08-12 14:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合11日電



紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。美聯社 分享 facebook

夢想白宮大位的紐約市長白思豪，利用周末遠赴外州競選募款。他11日在初選第一州愛阿華州賽達湍市(Cedar Rapids)舉行的競選活動，除了記者團、競選工作人員和這次活動的籌辦人愛阿華州參議員霍格(Rob Hogg)外，僅有15名民主黨選民參加，場面冷清。

在紐約市，許多政治人物11日參加一年一度的多明尼加日遊行。他們說，市長應該參加此活動。州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，市長絕對應當留在這裡，本市有許多問題需要他來解決。但依法不能再連任的白思豪選擇缺席。

「紐約郵報」報導，白思豪在賽達湍市「Parlor City Pub」餐廳的集會上對選民說：「一切都應與我們的家庭、我們的生活、我們每天經歷的事情和工薪階層面對的問題有關。」

他說：「作為民主黨人，如果我們談論這個問題就會贏。」隨後重申其「勞動階層優先」(Working People First)的競選口號。

白思豪說：「最重要的事實是，40年來，我們的國家偏幫1%的富人，以致富者越富，而窮人原地踏步。」

出席者對他的言論褒貶不一。

78歲的退休人士卡洛．韋基(Carol Wickey)說：「我十分喜歡他的言論，但我認為他在談話中過分關注勞動階層。」

韋基說，她擔心這種分裂論調會損害民主黨選民之間的關係，並且最終不被接納。

另一位出席者強森(Geoff Johnson)也有相同想法，他對白思豪的許多想法都有點喜愛，但卻沒有足夠信心認為白思豪可以脫穎而出。

這位40歲的傳呼中心員工說：「在25位參選人中，他的排名相當高，但我不確定他此刻能否躋身前五名。」

白思豪目前在民調中是紐約市最不受歡迎的市長之一，紐約郵報6日報導指，他的不受歡迎程度是57%，歡迎程度是26%，還有17%市民不能決定。至少川普總統在紐約市老家的受歡迎程度還超過白思豪。他在全美民主黨總統參選人的全美民調，低於1%，無法參加下一場政見辯論。

白思豪11日的行程都在愛阿華州立博覽會上度過，並與兒子丹特(Dante)在許多趣味性比賽互相對抗，在當天的一項投擲比賽中，敗給丹特。丹特目前是父親競選團隊的支薪幹部，因此在父親的競選行程中，全程陪同。