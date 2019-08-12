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戀童島揭密！ 走訪淫魔艾普斯坦生前的私人小島

2019-08-12 12:18聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導

彭博資訊報導，從聖湯瑪斯（St. Thomas）的港口出發，東行橫跨加勒比海，再轉個彎，就會見到一個被棕櫚樹環繞的小島，那是艾普斯坦（Epstein）的秘密基地。佇立的美國國旗隨風飄動，藍白相間的建築坐落在其中一座山頂，遠處可見游泳池和小屋，整座島上人煙罕至。

這個被艾普斯坦稱作小聖傑夫的小島如今顯得孤寂，當地人提到這座島，都稱它為「戀童癖島」和「狂歡島」。小島的名號來自艾普斯坦10年前在佛州犯下的多起性犯罪，包含強迫14歲以下少女賣淫，其罪行讓他被監禁在紐約並在獄中上吊身亡。

多年來，雖然艾普斯坦已經和以往的政商名流舊友形同陌路，其臭名仍吸引不少觀光客繞島一窺狂歡島究竟。據艾普斯坦的離職員工表示，艾普斯坦曾以船隊接送年輕女性，一同前往小島。

艾普斯坦的富有眾所周知，根據當地人所述，艾普斯坦1998年所購買的私人座機價值795萬美元（約新台幣2億4911萬元），購入後又斥資數百萬美元修整道路、種棕櫚樹、興建度假小屋。不過，人們總好奇艾普斯坦的財富來自何處，有人猜測，他藉著替超級富豪節稅、買賣貨幣來聚財。

看看艾普斯坦的資產，他顯然很有一套。除了狂歡島外，他還有另一個私人島嶼、棕櫚灘和曼哈頓的宅邸、一棟位於巴黎的公寓、在新墨西哥州的牧場，以及一座私人的簡易機場。光是位在紐約的房產就價值超過1億美元（約新台幣31.34億元），豪華房地產經紀人蘭茲（Dolly Lenz）表示，毫無疑問，艾普斯坦足以躋身億萬富豪之列。

在艾普斯坦將業務轉移到美屬維京群島前，他一直在紐約工作，他當時經營的是一個資金管理公司，曾被吹捧為「只為億萬富豪服務」。其主要客戶應為維多利亞的秘密巨頭威斯納（Les Wexner）。艾普斯坦前任員工表示，威斯納至少拜訪過狂歡島一次，其旗下名模也隨行造訪。

根據前員工的說法，在艾普斯坦認罪以前，他如日中天的時候，每個月都會造訪其名下小島兩到三次，島上播放冥想音樂，他會赤裸上身、穿著短褲拖鞋，被帶到小島的女人們會在小屋或游泳池上空或全裸曬日光浴。艾普斯坦的員工都穿著黑白polo衫，並遵守艾普斯坦立下的鐵律：服務時不讓艾普斯坦發覺他們的存在。

艾普斯坦還有另一項愛好，前員工表示，艾普斯坦癡迷於「海盜寶藏」，這不是指金銀財寶，而是一些舊蘭姆酒瓶、陶器，艾普斯坦願意花上100美元（約新台幣3134元），就為了買一個舊蘭姆酒空瓶，花1000美元買一個陶盤。前員工說，主要建築中較不尋常的地方就是兩個辦公室裡的保險箱，其保密程度非常高，可見其中保管的不只是金錢而已，只要艾普斯坦不在，沒有人可以靠近辦公室。

從空中鳥瞰艾普斯坦的私人島嶼。路透
從空中鳥瞰艾普斯坦的私人島嶼。路透
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艾普斯坦在美屬維爾京群島擁有私人島嶼小聖詹姆斯島。路透
艾普斯坦在美屬維爾京群島擁有私人島嶼小聖詹姆斯島。路透
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紐約建築房地產

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