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熊熊肇逃！掉落警車導致翻覆起火 肇事熊早落跑了

2019-08-12 11:42聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國加州一隻熊摔落警車車頂、撞壞擋風玻璃，警車最後起火燃燒，所幸車上警員傷勢不大。

美國加州洪堡縣警察3日駕駛在96號州際公路，準備前往案件現場時，遭一隻熊撞擊。這隻熊突然掉落在警車上，撞壞車頂及擋風玻璃，警車衝撞上路堤、車身翻覆並起火燃燒。

現場照片可看到警車被燒得焦黑、翻倒在路上。

幸好車上警察及時逃出警車，傷勢不大。

至於肇事的熊？牠已經落跑了。

美國加州一隻熊掉落警車導致警車翻覆起火燃燒。美聯社
美國加州一隻熊掉落警車導致警車翻覆起火燃燒。美聯社
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