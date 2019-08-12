美名校學生靜坐抗議34天 教授用鉗剪斷鐵鍊闖入遭開除

2019-08-12 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國約翰霍普金斯大學一名教授日前用鉗子剪斷鐵鍊強行進入學校大樓，試圖終止學生靜坐抗議，校方已將他開除。

約翰霍普金斯大學學生5月初抗議校方與美國移民及海關執法局簽署的合約，以及允許武裝駐校警察進入校園。抗議學生在某行政大樓靜坐達34天，並將窗戶封鎖、大門用鐵鍊鎖上。

研究助理教授波佛（Daniel Povey）為了阻止這場抗議，在其他六名不知名人士的陪同下，攜帶鉗子前往該大樓，費力剪斷抗議學生在門上綁的鐵鍊。

抗議學生表示，波佛在強行進入大樓時，抓了一名學生的頭髮及另一名學生的手臂。與他同行的另一名男子則被拍下毆打抗議學生。

被毆打的學生維克漢（Vikram Chandrashekhar）表示，當時並不知道波佛是一名教授。另一名學生說，當時看到男子（指波佛）站在樓梯口，男子不知名的身分很嚇人。

據巴爾帝摩太陽報，在波佛闖入大樓前幾小時，他帶著寫著「不要讓我跟你媽媽告狀、讓工作恢復正常運行吧」的看板前往現場。

不過，波佛在他的網站解釋，強行進入大樓是因為研究用的伺服器故障，而該伺服器在學生抗議的大樓內。

該學院副院長道格拉斯（Andrew S. Douglas）表示，校方正在調查該事件中波佛是否使用暴力，以及是否有種族歧視動機。