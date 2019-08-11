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拉皮條好友之死疑點多 川普忙轉推「柯林頓陰謀」貼文

2019-08-11 23:27聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

被控仲介賣淫等罪名的美國金融大亨艾普斯坦10日在獄中輕生，但死因疑點重重，立刻掀起一波「被自殺」的陰謀論聲浪，就在聯邦政府挨批艾普斯坦為何未受到更嚴密監控的同時，美國總統川普竟轉推毫無根據的陰謀論推文，指前總統柯林頓和此案有關。

紐約時報報導，川普多年來一直肆無忌憚地宣傳毫無根據的臆測言論，並散播強大利益集團的秘密陰謀等說法，來傳播他個人對於事情真實性的看法。他曾宣傳的謊言包括前總統歐巴馬並非在美國出生，以及2016年大選中有數百萬票非法投給希拉蕊．柯林頓。

在艾普斯坦於曼哈頓監獄牢房內被發現自縊身亡數小時後，川普轉推諧星威廉斯的一則推文，指柯林頓夫婦跟艾普斯坦之死有關。支持川普的威廉斯在文中寫道，艾普斯坦「握有柯林頓的資料，而現在他死了」，且在一段兩分鐘影片中指稱「由於某個不明原因，有柯林頓夫婦資料的人最終都死了」。

目前並無證據可證實上述源自極右派人士毫無根據的臆測說法，相關說法在柯林頓剛擔任總統時就已出現，他們把多起死亡事件跟柯林頓夫婦掛勾，並稱這對夫婦以殺人滅口的方式來掩蓋自身犯行。

對於川普轉推的推文內容，柯林頓的發言人安琪兒．烏瑞那嘲諷地回覆寫道，「荒謬。當然不是真的。川普心知肚明」，並否認柯林頓曾去過艾普斯坦的私人小島。烏瑞那還說，川普「是不是已啟動憲法第25修正案？」這個修正案條文規定，總統若出現心智狀態等問題無法履行職責，可藉由一定程序將其解職。

此外，川普還在他紐澤西州貝德明斯特豪華高球俱樂部上，分享一個未經認證帳號的推文，文中聲稱近日所公開艾普斯坦犯行的法庭文件顯示，柯林頓曾私下前往這位富豪在維京群島的「戀童小島」。

根據9日公開的文件，艾普斯坦案受害者裘福瑞承認，她此前聲稱柯林頓曾去過該島的說法是錯的。

川普在艾普斯坦死訊傳出後，竟轉推「柯林頓幹的」陰謀論貼文。歐新社
川普在艾普斯坦死訊傳出後，竟轉推「柯林頓幹的」陰謀論貼文。歐新社
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柯林頓川普紐約時報

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