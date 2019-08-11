總統級淫媒富豪獄中上吊亡 「共犯都鬆了一口氣」

2019-08-11 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



涉嫌仲介賣淫的紐約金融家艾普斯坦，10日被發現在紐約曼哈坦看守所上吊身亡，由於艾普斯坦曾為名人政要安排性派對，外界質疑死因不單純，美國聯邦調查局（FBI）已展開正式調查。

紐約市長白思豪是民主黨總統參選人，他在愛荷華州對記者說，艾普斯坦死亡「非常省事」，從此他再也不能連累別人，「我們大家想了解的是，艾普斯坦究竟知道多少內幕？到底有多少富豪牽涉其中？這些內情不該隨著艾普斯坦死亡而消失，必須挖掘出來」。

艾普斯坦上月23日被發現在牢房昏迷，頸部有勒痕，所方仍在調查究竟是自殺未遂或遭攻擊。紐約時報報導，所方從此將艾普斯坦列入自殺高風險監控名單，不過，在艾普斯坦死亡前12天，所方就解除監控。

白思豪質疑說：「艾普斯坦怎麼會沒人監控？這是關鍵，檢調必須查明真相。」

內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員薩斯寫信給美國司法部長巴維理，強調「必須有人受罰」。薩斯寫道：「司法部沒能防止嫌犯自殺，艾普斯坦的共犯今天都鬆了一口氣。司法部從總部大樓職員到看守所夜班人員，每個人都知道，艾普斯坦自殺的可能性非常高，而且我們不能讓他知道的黑幕跟他一起埋葬。」

巴維理回應說，他對艾普斯坦的死感到「震驚」，司法部已開始調查這件事。

指控艾普斯坦性侵的受害者，對他躲過司法制裁感到失望。一名受害者珍妮佛．艾若茲說：「艾普斯坦不必為自己的罪行在法庭上面對我們這些受害者，我很生氣，我們得帶著他造成的傷口走完一生。」

66歲的艾普斯坦被控一項經營賣淫集團罪及一項串謀經營賣淫集團罪，上月6日被捕。他創立對沖基金，自稱金融家，實則為名人政要安排性派對，還出動自己的私人飛機接送，包括前總統柯林頓和現任總統川普都搭過他的專機。其賣淫集團甚至推未成年少女入火坑，年紀最小的只有14歲。如果所有罪名都成立，艾普斯坦將面臨最高45年刑期。