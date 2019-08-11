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美墨邊界互動式壁畫 訴說移民血淚

2019-08-11 18:50台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

莎塔納發起在邊境圍牆設計互動式壁畫的計畫，希望透過故事喚起人們對移民議題的重視。...
莎塔納發起在邊境圍牆設計互動式壁畫的計畫，希望透過故事喚起人們對移民議題的重視。（Photo by 網路截圖）
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位於美國加州南端海岸上的邊境圍牆上近日出現了幾幅鮮明的壁畫，描繪著許多被遣返移民者的畫像，一旁附有QR碼，進入連結的網站後，民眾可以聆聽數十位被遣返移民的生命故事。這個計畫由加州大學戴維斯分校的博士生莎塔納發起，期望能夠喚起大眾對移民及遣返議題的重視。

會說故事的壁畫

根據地方報紙《Fresno Bee》報導，這個大型的互動式藝術於9日完工，在邊境圍牆上畫有許多幼時非法進入美國，但在日後遭到遣返的移民者畫像，其中包括一位帶著兩位孩子的母親、以及一位退役美國軍人等。莎塔納表示，牆上的畫像都是她認識的人，藉由分享他們的故事，可以讓人們更了解被遣返移民的困境。

根據《美聯社》報導，壁畫一旁的QR碼連結了更多移民的親身經歷，讓壁畫變成了互動式的體驗，莎塔納對此表示，科技是讓這些人訴說自身故事的最好的平台。

盼藝術消除人為國界

莎塔納是美國非法移民的後代，自高中起就生活在位於南加州的弗雷斯諾市，她目前於加州大學戴維斯分校攻讀西班牙文博士學位，這個計畫是她博士研究論文的一部份，未來希望能夠募款提供被遣返移民法律資助，以及撰寫一份以歐巴馬2012年頒布的《童年入境者暫緩遣返手續（DAGA）》為借鏡的建議書，提倡降低兒童移民的門檻，並消除犯罪記錄等審核標準。

這個圍牆位於該市提華納區的海岸，是加州最南端的邊界，緊臨著墨西哥，也是莎塔納父親多年前進入美國的管道，莎塔納表示，若未來接受更多資助，想要將壁畫一路延伸到海邊，希望用藝術「消除」人為的國界。

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