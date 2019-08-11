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抗議ICE逮無證客！紐約移民維權者堵路示威 數十人被捕

2019-08-11 16:01世界日報 記者張晨／紐約報導

移民和海關執法局(ICE)日前在密西西比州突襲食品加工廠逮捕數百無證移民，引發眾...
移民和海關執法局(ICE)日前在密西西比州突襲食品加工廠逮捕數百無證移民，引發眾多移民維權人士抗議。圖取自推特
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移民和海關執法局(ICE)日前在密西西比州突襲食品加工廠逮捕數百無證移民，引發眾多移民維權人士抗議；曼哈頓雀兒喜附近的西側高速公路(West Side Highway)，10日下午遭移民維權示威者圍堵，十餘人靜坐路口，警方到達現場後只能將所有車道封閉，在長達幾十分鐘的擴音器喊話但無人聽從後，警方不得不實施拘捕。

ICE於7日突襲密西西比州食品加工廠，逮捕超過680名非法移民，雖然當晚已有近半遭逮捕的無證移民獲釋，但仍造成當地社區和各地移民社區恐慌，並在全美引發移民維權人士和團體的抗議。

紐約市數百民眾10日集結在麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，以「關閉移民拘留所」為主題舉行示威抗議，要求聯邦政府停止破壞家庭的移民執法。

部分示威者在當日下午1時許走上西26街交12大道的高速公路，且並排靜坐阻斷交通進行抗議；根據現場視頻顯示，數百人齊聲高喊，「ICE潛伏在這裡」(ICE lurks here)並高舉「廢除ICE」(Abolish ICE)等標語，在路口信號燈變紅後走上路口並排坐下。

警方表示，市警戰略因應小組(NYPD Strategic Response Group)到達現場後，不得不關閉了雙向車道，且用手持喇叭喊話，告知示威者因為阻礙車輛通行，正在違反法律，並要求他回到道路兩旁的人行道上。

視頻顯示，示威群眾手挽手，無視警方警告，並表示政府必須關閉「集中營」，許多孩子被關在籠中，他們和雙親來到這個國家追夢，任何人不能以任何理由將他們與血親強行分開。

警方表示，在持續數十分鐘的喊話後依然無人聽從，但此時因道路關閉導致的壅堵已經延續到40街左右，最終實施逮捕，數十名抗議者被戴上手銬帶走。

移民紐約高速公路
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